  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel: ''CHP çirkin bir saldırı altında''

Özel: ''CHP çirkin bir saldırı altında''

Özel: ''CHP çirkin bir saldırı altında''
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel 'şaibeli kurultay' iddialarına yönelik "CHP'nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye davette bulunduğu ve bütün Türkiye'ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Jeotermal Karşılama Merkezi'nin açılışına katıldı.

CHP'nin kurultayına ilişkin 'şaibe' iddialarına tepki gösteren Özel, "Nerede yakalayıp o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için CHP'nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye davette bulunduğu ve bütün Türkiye'ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

"Onun için partimiz çirkin bir saldırının altında" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olduğu kurultayımıza kara çalmak için kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. 1 yıldır bir meczuba dilekçe verdirmişler, dosya açıkta duruyor, bir tane kanıt yok, şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut şey ortada yok ama Tayyip Erdoğan bana 3 ayda bir 'şaibeli kurultay cevap ver'... Sustuk, cevap vermedik. Bizi çukura çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik, gelenler oldu. Ve devamında yandaş basından bize iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar."

Etiketler CHP çirkin bir saldırı özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hadise ile Melike Şahin arasındaki ''imalı'' tartışma yayına damgasını vurdu Hadise ile Melike Şahin arasındaki ''imalı'' tartışma yayına damgasını vurdu Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den 4,8'lik depremin ardından korkutan uyarı Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den 4,8'lik depremin ardından korkutan uyarı Hadise kalçasındaki dövmenin ardından sınırları zorlamaya devam ediyor! Hadise kalçasındaki dövmenin ardından sınırları zorlamaya devam ediyor! CHP'li Cemal Enginyurt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok konuşulacak iddia CHP'li Cemal Enginyurt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok konuşulacak iddia AK Parti Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği bir seçim için ilk kez tarih verdi! AK Parti Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği bir seçim için ilk kez tarih verdi! Türkiye'nin Robinson Crusoe'u hastalandı; adaya belediye başkanı sahip çıktı Türkiye'nin Robinson Crusoe'u hastalandı; adaya belediye başkanı sahip çıktı Trafik cezalarına katmerli zam geliyor: Ehliyetlere iptal, araçlara da trafikten men cezası geliyor! Trafik cezalarına katmerli zam geliyor: Ehliyetlere iptal, araçlara da trafikten men cezası geliyor! Bankaların emekli promosyonları 25 bin TL'ye dayandı! Bankaların emekli promosyonları 25 bin TL'ye dayandı! Güzel oyuncu Devrim Özkan, Lucas Torreira'yı çabuk unuttu Güzel oyuncu Devrim Özkan, Lucas Torreira'yı çabuk unuttu Yıldırım Demirören'in kardeşi karşılıksız çekten tutuklandı! Yıldırım Demirören'in kardeşi karşılıksız çekten tutuklandı!
Sahibinin tasmasız bir şekilde sokağa saldığı Kocaeli'de pitbull ortalığı birbirine kattı Sahibinin tasmasız bir şekilde sokağa saldığı Kocaeli'de pitbull ortalığı birbirine kattı İmamoğlu mu, Erdoğan mı, Bayraktar mı, Fidan mı anketinin sonucu açıklandı İmamoğlu mu, Erdoğan mı, Bayraktar mı, Fidan mı anketinin sonucu açıklandı Geçen haftayı unutun! Asıl soğuklar bu hafta donduracak! Geçen haftayı unutun! Asıl soğuklar bu hafta donduracak! Suç makinesi seyyar satıcı Taksim'de kadın turiste hayatının kabusunu yaşattı Suç makinesi seyyar satıcı Taksim'de kadın turiste hayatının kabusunu yaşattı İbrahim Tatlıses 25 yaş küçük asistanıyla 4'üncü kez mi evlendi ? İbrahim Tatlıses 25 yaş küçük asistanıyla 4'üncü kez mi evlendi ? AK Parti fena karışacak: Erdoğan, AK Partili milletvekillerinin üstünü çizdi AK Parti fena karışacak: Erdoğan, AK Partili milletvekillerinin üstünü çizdi Survivor'a gözyaşları içinde veda eden Zeynep Alkan soluğu bakın nerede aldı Survivor'a gözyaşları içinde veda eden Zeynep Alkan soluğu bakın nerede aldı Kara hasret İstanbullulara müjde: Lapa lapa kar yağacak, megakente çığ düşecek! Kara hasret İstanbullulara müjde: Lapa lapa kar yağacak, megakente çığ düşecek! Türkiye'den tam 23 yıl sonra başlayan uçuşlarda büyük hüsran Türkiye'den tam 23 yıl sonra başlayan uçuşlarda büyük hüsran ''Öcalan'a hakaretten iddianame düzenlense desteklerim'' demişti ''Öcalan'a hakaretten iddianame düzenlense desteklerim'' demişti