Özel: ''CHP çirkin bir saldırı altında''

CHP lideri Özgür Özel 'şaibeli kurultay' iddialarına yönelik "CHP'nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye davette bulunduğu ve bütün Türkiye'ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Jeotermal Karşılama Merkezi'nin açılışına katıldı.

CHP'nin kurultayına ilişkin 'şaibe' iddialarına tepki gösteren Özel, "Nerede yakalayıp o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için CHP'nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye davette bulunduğu ve bütün Türkiye'ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

"Onun için partimiz çirkin bir saldırının altında" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olduğu kurultayımıza kara çalmak için kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. 1 yıldır bir meczuba dilekçe verdirmişler, dosya açıkta duruyor, bir tane kanıt yok, şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut şey ortada yok ama Tayyip Erdoğan bana 3 ayda bir 'şaibeli kurultay cevap ver'... Sustuk, cevap vermedik. Bizi çukura çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik, gelenler oldu. Ve devamında yandaş basından bize iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar."