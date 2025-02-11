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Özel: ''CHP'li belediyelerdeki operasyonlarda adım adım İmamoğlu'na gidiyorlar''

Özel: ''CHP'li belediyelerdeki operasyonlarda adım adım İmamoğlu'na gidiyorlar''
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'da 9 belediyeye yönelik düzenlenen 'kent uzlaşısı' operasyonu hakkında konuşan CHP lideri Özel, "Hedef İmamoğlu mu?" sorusuna, "Ben Beşiktaş’la birlikte ona inandım; adım adım ona doğru gidiyorlar diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, istanbul'daki 9 CHP'li belediyeye yapılan operasyonlara ilişkin, "Benim gördüğüm kadarıyla İBB’ye yürümek üzere çok sayıda belediyeyi kuşatan bir soruşturma yapacaklar. Ben Beşiktaş’la birlikte ona inandım; adım adım ona (Ekrem İmamoğlu) doğru gidiyorlar diye düşünüyorum" dedi.

Özel, kurultayda şaibe iddialarından belediyelere dönük operasyonlara kadar, gündemdeki sıcak başlıklarla ilgili Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

CHP kurultayı hakkında başlatılan incelemeye yönelik AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, "Şaibe senin göbek adın" dedi. Özel, Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak çağrılmasına dair ise yorum yapmadı.

Özel, şunları söyledi:

"Partiyle hiç ilgisi olmayan meczup birinin sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret üzerine il başkanımız şikayetçi oluyor. Çocuk da ifadesinde 'bir şey duymadım, görmedim' diyor. Onun üstüne bu dosya Bursa’dan Ankara’ya yollanıyor. Bir yıldır Ankara’da bomboş duruyor. Şu anda dosyada gizlilik kararı yok, herkes görüyor, içinde yalnızca çocuğun ifadesi var. Erdoğan, üç aydan beri, geçmiş genel başkanımız için “sen şu yöntemle geldin” diye konuştuğu gibi bana da “şaibeli kurultay” diye tahrik etmeye çalışıyor.

Dosya işlem yapılmadan bekliyor ki, onu çekmeye çalıştığı alana beni çekmeye çalışıyor ki, bir şeyler yapacak. Bu da şunu gösteriyor: Erdoğan’ın yargı mensuplarına en basit mevzuda nasıl talimat verdiğini, dört günde kapanacak bir dosyayı bir yıldır açık tutup beni tahrik edip siyasete alet etmeye çalıştığını. Şu anda Türkiye’de genel başkanını çoklu yarışla belşrleyebilen neredeyse tek partisiyiz. Biz de olmasak… ilçe kongrelerinde iki aday var, Ankara’ya çağırıp birini adaylıktan çektiriyorlar. Manisa il kongresinden bir hafta önce “Erdoğan il başkanını belirledi” diye gazetelerde haber oldu. Eğer başka bir aday varsa çağırıp çektiriyorlar. Zaman zaman küçük ilçelerde aday çıkışınca dövüyorlar. Sonra da çıkmış, Türkiye’nin tek demokratik kongresine şaibeli diyor. Şaibe senin göbek adın olmuş. Demokratik yarış sistemini ortana kaldırmış. Şaibe senin göbek adın."

Etiketler CHP özgür özel hedef soruşturma belediye chpli belediyeler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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