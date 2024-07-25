Özel: ''En borçlu belediyelerimiz, AKP'den devraldıklarımız''

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, belediyelerin borçlarının tahsiline başlayacaktır" sözlerine en borçlu belediyelerin AK Parti'den devraldıkları belediyeler olduğunu vurgulayarak, "Kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özgür Özel, burada "Balıkesir Halk Buluşması"nda yurttaşlara seslendi.

Konuşmasında siyanür şirketine direnen yurttaşlara değinen Özel, "Anadolu'da 300 metreden, 400 metreden derin kuyu dalgıç pompalarıyla su çıkarılırken birçok yerden, maalesef bu suya birileri göz dikti. Oraya altın madeni ruhsatı verdiler. Türkmendağı'ndaki İvrindi ve Altıeylül ilçeleri sınırında kalan 16 köy tehdit altında. Maalesef bir kilometre uzunluğunda, 170 metre derinliğinde iki tane siyanür havuzu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"SİMİTİ 10 LİRA SEN YAPTIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok" ifadelerine yanıt verdi.

Erdoğan'ın, "SGK'ya çok borçlu, borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok" dediğini anımsatan Özel, "Tam buradan başlayayım. Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira... Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira!" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Hazımsızlık şu; belediyeler hizmet etmek istiyor, işte Ahmet... Bu kadar borca rağmen içi içine sığmıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan kaynak buluyoruz, fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye! Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar.

"AKP'DEN YENİ DEVRALDIĞIMIZ BELEDİYELER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel, şunları kaydetti:

Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Millet arkamızda. Bunu millet görüyor, sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. Bakın Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 lira. En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın en borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın. Şunu söyleyelim, köpürsen de neye başvurursan başvur bir yolunu bulacağız bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız!

"CANLARIMIZI KATLİAMDAN KURTARDI"

Köpekler ile ilgili yasal düzenlemeye değinen Özel, "CHP'nin bütün milletvekilleriyle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da bütün barınağa toplanıp 1 ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek 6 saat içinde acı acı sesler ile katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Ancak tehlike geçmiş değil" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Şimdi diyor ki 'Köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız, sahiplendireceğiz. Belediyelere, bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor. Ve zımnen diyor ki 'Bu işi çöz. Ya çöz ya da cezayı alırsın.' Bunun yolu belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Bütün yükü belediye başkanlarına atıp cezayla tehdit ediyorlar. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum."