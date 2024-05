Özel, Erdoğan ve Bahçeli'ye yaptığı çağrıyı açıkladı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel konuşmasında "Gezi Parkı'nı selamlıyorum" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmede aktardığı çağrıyı açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Grup Toplantısı'nda İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer de CHP'ye katıldı. Demirer'e rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Toplantının sonunda Demirer’e parti rozeti Özel tarafından takdim edildi.

Özel, Gezi tutukluları için "Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Osman Kavala… Her birisi orada her birimizin yerine tutulmaktadır. Bu esaret son bulmalıdır" çağrısında bulundu.

Özel ayrıca AK Parti'nin sokak hayvanları düzenlemesine karşı da tavırlarının net olduğunu söyleyerek, sokak köpeklerinin 'uyutma' adı altında öldürülmelerinin karşısında olduklarını bir kez daha belirtti.

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları:

"28 Mayıs 1918'de, bağımsızlığına kavuşan kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunu kutluyorum. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, hüznü bizim hüznümüzdür. Bir kere daha Cumhuriyet bayramları kutlu olsun diyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Gelecekte de Türkiye'yi yönetecek olan partiyiz. Dost ve Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'nde yeniden yer alması için CHP olarak elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim.

Filistin'de, 7 Ekim'den bu yana 36 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. İsrail'in katliamını kınıyorum, tüm dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyorum. Siyasi akrabalığımız olan partiler tarafından yönetilen Norveç ve İspanya'nın ayrıca İspanya'nın Filistin'i tanıyacak olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum.

11 Temmuz, Bosna'da yaşanan katliamın anma günü olarak kabul edildi. Genel başkan seçildikten sonra ilk olarak Kıbrıs'a ve sonra Bosna'ya gitmiştim. 11 Temmuz'un Türkiye'de de Srebrenitsa katliamının anma günü olarak kabul edilmesi için tüm siyasi partilere de davette bulunuyorum.

"GEZİ, TÜRKİYE'NİN BİRBİRİNİ EN ÇOK SEVEN AİLESİDİR"

Bugün önemli bir tarihin yıldönümü. Gezi Parkı'nda ağaç katliamına karşı insanların toplumsal duyarlılıkla bir araya gelmesiyle başlayan Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıldönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Türkiye'nin tüm illerinde yaşanan gösteriler, siyasi iradenin orantısız güç kullanmasıyla maalesef acıya dönüşmüştür. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepsinin ailesi ailemizdir. 90 kişi kafa travması geçirmiş, 10 kişi gözlerini kaybetmiştir Gezi eylemlerinde. Gezi, Türkiye'nin birbirini en çok seven ailesidir.

"BERAAT EDEN ARKADAŞLARIMIZ İÇERDE TUTULMAKTADIR"

Taksim Dayanışması; Erdoğan ülkeye gelmesin, ülkeyi Gezi yönetsin demedi. AKM yıkılmasın, yerine AVM yapılmasın dedi. Ağaçlar kesilmesin, gaz bombası silah gibi kullanılmasın. İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın gibi 7 talep iletildi. Bunu basına da açıkladılar.

Sayın Bahçeli, "Gezi'ye hassasiyet, toplumun hassasiyetleri. Erdoğan'a bu hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı" dedi. Bugün ikisi birden Gezi'ye darbe girişimi diyerek olan olaylardan sonra her biri en az 3 kez beraat eden arkadaşlarımız içerde tutulmaktadır.

Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmede de söyledim. Hak ihlali vardır ve arkadaşlarımızın içerde tutulması Anayasa'nın ihlalidir. Ailelerine yaşatılan büyük bir travmadır. Sayın Erdoğan'a da ilettiğim belgeyi buradan da paylaşmak isterim. Tayfun Kahraman, çatışma olmadan bu eylemin bitmesi için çaba gösteren isimdir. Bu esaret son bulmalıdır.

MURAT KURUM'UN İMZASIYLA VERİLEN ÇED RAPORU

Erzincan'da, 13 Şubat'ta, 9 vatandaşımız İliç'te altın madenindeki toprak kaymasında hayatını kaybetti. 4'ü bulundu, 5'ini arama çalışması sürüyor. Murat Kurum benim belgelerde imzam yok diyordu. ÇED olumlu kararını veren yetkililerin asli kusurlu olduğuna karar verildi. 6 Ekim 2021'deki ÇED olumlu raporunda, bakanın oluruyla, Murat Kurum'un imzasıyla verilmiştir. Uyarı sistemlerinin yetersizliği, heyelan riskine karşı acil eylem planı olmadığı 13 Şubat 2024'te de sahadaki personelin uzaklaştırılmaması asli kusurdur kararı veriliyor.

Biz bir arada oldukça, tüm toplum yüzünü Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüyor. Esnafın sesini duymaya davet ediyorum. Vergi kaçıranı görmek için WhatsApp'tan yapılacak ihbara mı ihtiyaç vardır. Sayın Erdoğan dünkü konuşmasında dünyadaki servet eşitsizliğini ifade etmiş. Geçtiğimiz yıl 1.2 Trilyon lira kur korumalı mevduatla, param var diyene 'dolar alma, faize koy' dediler. 'Faizden de kur çıkarsa da farkını ödeyeceğiz oradan da kazanırsın' dediler. Nereden ödeyeceksiniz? 'Fakirden, emekçiden alıp farkı ödeyeceğim' dediler. Dünya tarihinde böyle bir şey görülmedi. Kur korumalı mevduatı kim çıkardıysa, kul hakkını yiyenler de onlardır.

Mayısın sonu geldi buğdayın fiyatı açıklanmıyor. Üretici zararına satıyor. Buğday için en az kilo başı 15 TL olarak açıklanmalıdır.

AK PARTİ'NİN SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor. Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu vardır. Özellikle sabah evden çıkanlar için bu bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu hayvanları katletme niyetinde olanlara sesleniyoruz. 2020'de de bu sorun vardı. Tüm partiler oturduk ve hayvan haklarının korunması üzerine komisyon çalışması yapıldı.

Bu kitap çok net. Popülasyonun düşürülmesi için uyutma, öldürme yazmıyor ve bunun altında AK Parti'nin de MHP'nin de imzası var. 101. sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması yazıyor. Bu fonla kapsamlı ve etkili bir kısırlaştırma yapılsın, bakım evleri açılsın deniyor. 2002'den beri parmağını kıpırdatmayanlar, belediyeler para harcamasın diyerek, toptan öldürelim diyorlar.

Bakım evinde alacağız 30 günde sahiplenen olmazsa öldüreceğiz diyorlar. Bir eczacı olarak ötenazi ilacının maliyetini de biliyorum. Kısırlaştırmadan da pahalı bu rakam. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada bir anlayış ve bilgisizlik yoksa inanılmaz bir vicdansızlık var.

Feda edilecek bir canımız yoktur ancak barınak sayısını artırıp, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmalıyız. Bu sorun yokmuş gibi davranamayız. Bu sorun güvenlikli sitelerde yoktur. Ancak caniliğe işi dönüştürmeden bu sorunu çözeceğiz. Ben elimi sorunu çözmek için uzatıyorum biz varız.

EMEKLİ MİTİNGLERİ

Geçen pazar 81 ilde yaptığımız ziyaretlerden sonra 105 yerde yaptığımız görüşmelerden sonra 100 bin kişi pazar günü Ankara'ya geldiler. Ezdirmiyoruz dedikleri emekli, 22 yıl önce, Ecevit'in emekliye verdiği emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken, bunların verdiği emekli aylığı 2.5 çeyrek altın alıyor. Emekliler geldi, her gün daha kalabalık geldiler. Son mitinglerimizi emekli mitinglerine dönüştürdüler.

Bu memleketi bu hale getirenlere vefasızlık edenleri 31 Mart'ta sandığı gömdüler. Kimsenin bu sesi duymaya niyeti olmadığı için Ankara'ya davet ettik. 81 ilden Ankara'ya gelip Tandoğan'ı doldurdular. Birkaç dakika bir birileri bayıldı çünkü orada taşıma belediye işçileri yoktu. CHP'den partililer yoktu. Bu ülkeyi bugünlere getirenlere selam olsun. Yanınızdayız, arkanızdayız. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla birlikte yürüyoruz. Onların sesini duymazlarsa, emeklilerle birlikte bu sorunu gündemde tutmaya onların hakkını söke söke almaya devam edeceğiz.

'ÇAY İTTİFAKI'NA DAVET

Bu pazar başka bir yerde sesi duyacağız. Çay üreticisi için Rize'ye gideceğiz. Rize'nin yiğit, mert insanlarıyla çaykur işçisinin haklarını konuşacağız, kadro isteyeceğiz. Saat: 13.30'da Rize Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Türkiye'nin Laz demokratları, Çerkez demokratları, tüm Rizelileri, hangi partiden olursa olsun, AK Partilisi'ne de MHP'lisini de herkesi çay ittifakına davet ediyorum.

Değerli belediye başkanlarım gittiğiniz yerlere selam söyleyin. Unutmayın ki anahtar cebinizdedir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde ilinizin anahtarını aldınız. O anahtar siyaset kalesidir. O anahtar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacak, muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak, refahı getirecek, anahtardır."