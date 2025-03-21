Özel ilk kez açıkladı: ''Erdoğan sinirden televizyonun kumandasını kırıp attı''

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı ev baskınıyla gözaltına alınmasının ardından başlattığı "Saraçhane" buluşmalarında bugün 3'üncü gece... Onbinlerce vatandaş Saraçhane'de buluştu. Kalabalıktan sık sık "hükümet istifa" ve "Tayyip istifa" sloganları yükseliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde Saraçhane'deki buluşmalar sürüyor.

Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye halkın "Özgür bizi Taksim'e götür" sloganları arasında çıktı. Bu konuda açıklamada bulunan Özel, "19 Mart darbesine itiraz için buraya toplandığımızda birbirimize söz vermiş ant içmiştik, biz Saraçhane'ye miting yapmaya değil eylem yapmaya, sonuç almaya geliyoruz" dedi.

Özel, "Ant olsun ki Taksim'i geri alacağız" dedi.

Özel, operasyonun sebebinin Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferleri olduğunu belirtti ve "Her fırsatta futbolcuyum diyen Tayyip Bey'i 4 maçta da yendi, Tayyip Bey'i kümeye gönderdi" dedi.

İmamoğlu'nun yarın Çağlayan'da olacağını anımsatan Özel, "Günü geldiğinde nerede olmamız gerekiyorsa orada, ayrıla ayrıla değil birleşe birleşe, omuz omuza direnerek nerde olammız gerekiyorsa olacağız. Yarın gelişmelere göre Saraçhane'yse Saraçhane, Çağlayan'sa Çağlayan, Vatan'sa Vatan, Taksim'se Taksim!" dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"And olsun Taksim'i geri alacağız. Saraçhane boşuna seçilmiş bir alan değil. Saraçhane İstanbulluların 2019 yılında Recep Tayyip Erdoğan'dan alıp helikopterle gezip Arap Şeyhlerine kupon arsası vermenden artık İstanbul'a karşı kent suçları işleyip o kentin yandaşına devşirmenden bıktım artık satacak bir şey kalmayınca Katarlılara vermek üzere Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim.

İsrafın değil hizmetin peşindeyim. Zenginin değil yoksulu kollayan, İstanbul'a hizmet edecek birine diyerek burayı Ekrem İmamoğlu'na emanet ettiler. Ekrem başkan emaneti almadan önce 19 gün İstanbul'u teslim etmemek istedi hep beraber direndik ve mazbatayı söke söke aldık. YSK mazbatayı iptal etti, seçimleri yeniledi, AK Parti ve MHP o gün biz 23 Haziran'da İmamoğlu'na Osmanlı tokadı atacağız. O gün fark 13 bindi. 806 bin oy farkla burası İstanbul'un sembol makamı İBB teslim edildi. O günden sonra İmamoğlu 5 yıl boyunca hiç durmadan sizinle beraber çalışarak İstanbul'a İstanbulluya hizmet etti. 5 yıl sonra karşısına yeni bir bakan çıkardılar, İstanbullular o bakana 'Git işine bak' dedi.

Futbol konuşmayı bilen Tayyip beyi, Ekrem İmamoğlu 4 maçta yendi kümeye gönderdi. Ekrem başkanın elini mertçe bükemediğini görünce bu binaya hile ile girmeye çalışmaktadır. Buraya bir kayyum atamak, bu binaya yandaşlarını yerleştirmek istiyor. 19 Mart darbe girişiminden itibaren buradayız. Saraçhane'deyiz, nöbetteyiz. Burayı Erdoğan'ın kayyumuna vermeyeceğiz.

Yarın Ekrem başkanımız Vatan Emniyet'ten alınıp Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde dünyanın en namuslu en çalışkan siyasetçisine soru sorulmak üzere Çağlayan'da olduğunda biz de orada olacağız. Günü geldiğinde nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız. Yarın gelişmelere göre Saraçhane'yse Saraçhane, Çağlayan'sa Çağlayan, Vatan'sa Vatan, Taksim'se Taksim'de olacağız.

Tayyip Erdoğan'ın istibdat rejimi çökmek üzeredir. 19 Mart darbesine kalkıştığın sabah '5 gün süreyle İstanbul'da eylem, yürüyüş yapmayı yasaklamış kalkışanlar dağıtılacak.' demiştin. Tayyip bey ilk gece bu meydan 120 bin kişi vardı. Dün gece bu meydan da 160 bin kişi vardı. Dün televizyon izlerken kumandayı kırıp yere atmışsın. 'Yarın akşam Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de ve herhangi bir yerde eylem olursa o valiyi ve emniyet müdürünü görevden alacağım' demişsin. Anadolu'yu tehdit ettin. 'Bugün hiçbir ilde eylem olmayacak' dedin bugün burada 210 bin kişiyiz.

İçişleri Bakanı telefonunu bekliyor, İstanbul Valisini, İstanbul Emniyet Müdürünü görevden almazsan hatrım kalır. İstanbul'a vali olsan yine toplanacağız. İstanbul'un iradesine el uzatmaya kalkarsan o eli bizzat İstanbul kıracaktır. Ekrem başkana dokunan karşısında Türkiye'yi bulacak.

Arkadaşlarım beni düzeltiyor. Şu anda burada 300 bin kişi var. Yarın yiğidimizi Çağlayan'dan alacak mıyız? Ne bu meydan marjinaldir, ne de bu polis katildir. Marjinal olan Erdoğan'dır. Protesto anayasal bir haktır. Demokratlar cesur olur, protestoya saygılı olur. Ama diktatörler meydandan korkarlar. Erdoğan, sen bu meydandan korkuyorsan, sen de bir diktatörsün.

Türkiye laiktir, laik kalacak! İstanbul Barosu'nu da geri alacağız. Türklerin ve Kürtlerin Nevruz'unu kutluyorum. Barışın önünde eğiliyorum.