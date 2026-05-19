Özel The Economist'e yazdı: ''Amaç muhalefeti ortadan kaldırmak değil, kontrol altına almak''

CHP Lideri Özgür Özel, The Economist için kaleme aldığı makalede, AK Parti iktidarın amacının muhalefeti yok etmek değil, "yönetilen rekabet" ile kontrol altında tutmak olduğunu ifade etti. Özel, ayrıca Türkiye'deki olası bir demokratik atılımın küresel siyasetin seyrini değiştireceğini ifade etti. Özel, yeni çözüm sürecine ise taktiksel değil, demokratik bir vizyonla ilkesel destek verdiklerini vurguladı. Özel'e göre Türkiye'deki demokrasi mücadelesi dünyayı değiştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dünyanın en saygın yayın organlarından İngiltere merkezli The Economist dergisi için dikkat çekici bir makale kaleme aldı. Özel’in ufuk açıcı analizi, dünyada yükselen otoriterleşme eğilimlerine karşı Macaristan ve Türkiye örneği üzerinden demokratik güçlerin verdiği mücadeleye odaklanıyor.

Özel, Macaristan’daki siyasi tablo ile Türkiye'nin mevcut durumu arasındaki yapısal benzerliklere dikkat çekerken, Viktor Orbán’ın yaşadığı seçim yenilgisinin yalnızca kendi ülkesi için değil, Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa’daki demokratlar için büyük bir moral kaynağı olduğunun altını çizdi.

Açık Çekişmeden "Yönetilen Rekabete" Geçiş

CHP liderinin makalesindeki en vurucu tespitlerden biri, iktidarın muhalefetle kurduğu ilişkinin yeni boyutuna yönelik oldu. İktidarın amacının muhalefeti tamamen yok etmekten ziyade, onu "kontrol altında tutmak" olduğunu belirten Özel, AKP iktidarı döneminde demokratik hakların her geçen yıl daha da kısıtlandığına dikkat çekti.

Özel, siyasetin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi: "Hem Türkiye’de hem de Macaristan’da 2010’ların sonlarına doğru siyaset, açık çekişmeden yönetilen rekabete kaydı; bu rekabette seçim sonuçları önceden belirlenmiyor, ancak giderek iktidar partisi tarafından yönlendiriliyor."

Bu tespit, muhalefetin Türkiye'de yalnızca bir sandık yarışı vermediğini, aynı zamanda sistemin temellerini sarsan bu "yönetilen rekabet" düzenine karşı "demokratik güveni yeniden inşa etme" gibi çok daha büyük tarihi bir sorumluluk taşıdığını gösteriyor.

Küresel Tartışmayı Kökten Değiştirecek Bir Atılım

Demokrasi mücadelesinin sınırları aşan etkilerine de vurgu yapan Özgür Özel, Türkiye'nin vereceği demokratik sınavın uluslararası arenadaki yankılarına değindi. Özel'e göre; Türkiye’de gerçekleştirilecek olası bir demokratik atılım, sadece ülkenin kaderini değil, dünya genelinde giderek yayılan "demokratik gerileme" konusundaki küresel tartışmaların seyrini de kökten değiştirecek bir kırılma noktası olacak.

"2023 yılından bu yana seçime hazırlanıyoruz"

2023 seçimlerindeki muhalefet bloğunun başarısızlığından çıkarılan derslerle 2024 yerel seçimlerinde birinci parti konumuna yükseldiklerini hatırlatan Özel, partisinin o tarihten bu yana kararlı bir şekilde olası bir genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlandığını vurguladı.

İmamoğlu ve CHP'li Belediyelere Yönelik Yargı Kıskacı

Makalesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki süreçlere geniş bir parantez açan CHP lideri, İmamoğlu'nun 2019 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediği adaylara karşı kazandığı tarihi zaferleri hatırlattı.

Bu başarıların faturasının ağır siyasi baskılarla kesilmek istendiğine dikkat çeken Özel, “Bu seçim başarısı nedeniyle, kendisi ve arkadaşları, yolsuzluk, casusluk ve terörizme yardım gibi asılsız ve siyasi amaçlı suçlamalarla hapse atıldı” ifadelerini kullandı. İktidarın stratejisinin salt bir cezalandırma olmadığını belirten Özel, 2024'ten bu yana 25'e yakın CHP'li belediye başkanının tutuklanması veya görevden uzaklaştırılmasını, "partiyi felç etme ve kontrol edilebilir bir muhalefet dizayn etme" çabası olarak nitelendirdi.

Kürt Sorunu ve Yeni Çözüm Sürecine "İlkesel" Destek

Özel'in analizindeki en kritik başlıklardan birini ise Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden olan Kürt sorunu ve yeni çözüm süreci tartışmaları oluşturdu. İktidar ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan arasında gündeme gelen ve örgütün kendini feshetmesini öngören olası süreci değerlendiren Özel, CHP'nin bu konudaki duruşunu netleştirdi.

Sürece taktiksel veya günlük seçim hesaplarıyla yaklaşmadıklarını vurgulayan Özel, “Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Bu anlayış, çoğulculuk, temsiliyet, vatandaşlık ve bir arada yaşama meselelerinin barışçıl bir gelecek için merkezi öneme sahip olduğu Ortadoğu için hayati önem taşıyor” diyerek sürece geniş bir demokratik vizyonla ilkesel destek verdiklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin Demokrasi Sınavı Dünyayı Etkileyecek

Türkiye'nin içinden geçtiği demokrasi mücadelesini Macaristan örneğiyle kıyaslayan Özel, Avrupa Birliği'nin kurumsal koruması dışında kalan ve jeopolitik fay hatlarının merkezinde yer alan Türkiye'nin işinin çok daha zorlu olduğunu belirtti.

Ancak bu zorluğun aynı zamanda büyük bir fırsat barındırdığını ifade eden Özel, sokaklardan mahkeme salonlarına, kitlesel mitinglerden gençlerin sosyal medyadaki dijital zekasına kadar geniş bir cephede süren bu mücadelenin evrensel boyutuna dikkat çekti: “Türkiye’de yaşanacak bir demokratik atılım, küresel demokratik gerileme tartışmasını kökten değiştirecektir.”