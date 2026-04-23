Özel - Yavaş görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı:İstifa İddialarına son nokta konuldu

CHP ardı ardına gelen operasyonlar ve gözaltıların ardından yeni bir mücadele hattı inşa ediyor. Bu süreçte en çok merak edilen konu ise Genel Başkan Özgür Özel ile "Gelişmeleri seyredemeyiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşmeydi. Özel, 21 Nisan’daki MYK toplantısında bu kritik telefon trafiğinin detaylarını kurmaylarına anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aradığı ve iki isim arasında uzun bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenilmişti.

Kulislerde en çok merak edilen "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" başlığına ilişkin net bilgi geldi. Edinilen bilgilere göre, Özel ve Yavaş arasındaki uzun görüşmede adaylık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmedi. İki ismin de odağının, partiye ve belediyelere yönelik baskılara karşı ortak bir savunma hattı kurmak olduğu vurgulandı.

Görüşmenin bir diğer önemli detayı ise belediye başkanlığından istifa ya da meclis üyeliklerinden ayrılma gibi radikal seçeneklerin konuşulmamış olmasıydı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre’nin de teyit ettiği üzere; Özel ve Yavaş, sürecin yönetimi konusunda tam bir mutabakat içinde hareket ediyor. Emre, "Temelde birbiriyle çelişen görüşleri yok" diyerek parti içi birlik mesajı verdi.

Mansur Yavaş’ın kurumsal anlamda bazı sıkıntılara dikkat çektiği ve daha etkin bir muhalefet talep ettiği belirtiliyor. Gazeteci Aytunç Erkin’in kulis bilgilerine göre; önümüzdeki dönemde CHP’nin mitinglere devam etmesi ve baskılara karşı daha sert bir söylem benimsemesi bekleniyor.

Özel’in, Mansur Yavaş ile en kısa sürede yüz yüze gelmek istediği öğrenildi. Bu kritik buluşmanın, Yavaş’ın Arnavutluk (Tiran) seyahati dönüşünde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu görüşme, CHP’nin önümüzdeki seçimlere ve yargı süreçlerine karşı takınacağı nihai tutumu netleştirecek.