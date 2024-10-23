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Özel'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısı için yeni açıklama

Özel'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısı için yeni açıklama
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CHP lideri Özel, dün yaptığı "el yükseltiyorum Kürtlere devlet öneriyorum" açıklamasının ardından bugün de "Bahçeli'nin açıklamalarıyla önemli bir eşikteyiz" diyerek yeni bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi'nde yaptığı ziyarete değindi ve Demirtaş'ın yaptığı çağrı metninin her kelimesine katıldığını söyledi.

Özel, "Altını imzalıyorum" dedi.

Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

"İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması devleti kadınların arkasından çekmiştir. Bu kadar kadın cinayetinin artmasının nedeni iradenin ortaya konuluş biçimdeki aksaklıktır.”

NARİN İDDİANAMESİ

“Cinayetin kimin işlediği iddianamede yok. Bu cinayetin işlenme sebebi, 8 yaşındaki sabi neden katledildi bu yok. Yasama, yürütme, yargı topluma bilmediğimiz hiçbir şeyi söylememeye devam ediyor.”

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

“Buraya gelmeden 24 saat önce Bahçeli'nin açıklamalarıyla önemli bir eşikteyiz. Herkes neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Biz meseleye şuradan bakıyoruz: Bahçeli'nin sözü sadece bir kişinin özgürlüğü, bir kişiye af, ona verilecek kürsü, oradan söylenecek bir söz, lağvolacak bir örgüt...

CHP barışa giden bu sürecin tamamlanması için, terör örgütünün ortadan kalması için atılacak her adımı önemsiyor ve engel olmayacak, kimin sözü varsa da söylesin. Şu söz söylenmesin, Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, bir sorun vardır onu da birisi konuşunca bitecektir. Böyle Türkiye'deki Kürtlerin sorununu yok sayıyorsunuz.”

Etiketler CHP MHP özgür özel abdullah öcalan Devlet Bahçeli
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