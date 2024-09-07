Özel'den Erdoğan'a: ''Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ant okuyan teğmenlere yönelik sözlerine bir tepki de CHP lideri Özel'den geldi. Özel, Erdoğan'a "Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"

Erdoğan ne demişti ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler için 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı:

"Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil"