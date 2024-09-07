  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel'den Erdoğan'a: ''Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez''

Özel'den Erdoğan'a: ''Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez''

Özel'den Erdoğan'a: ''Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez''
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ant okuyan teğmenlere yönelik sözlerine bir tepki de CHP lideri Özel'den geldi. Özel, Erdoğan'a "Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"

Erdoğan ne demişti ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler için 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı:

"Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil"

Etiketler özgür özel teğmenler tepki recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti... Tezgaha gelir gelmez tükeniyor O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti... Tezgaha gelir gelmez tükeniyor Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Uzayda mahsur kalan astronotları taşıyan uzay mekiği Dünya'ya boş döndü Uzayda mahsur kalan astronotları taşıyan uzay mekiği Dünya'ya boş döndü Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Cem Küçük'ten Hande Fırat'a rest Cem Küçük'ten Hande Fırat'a rest Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması Benzindeki indirim pompaya yansıdı Benzindeki indirim pompaya yansıdı Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi! Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi!
Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Özgür Özel'den erken seçim çıkışı: Cesaretiniz varsa... Özgür Özel'den erken seçim çıkışı: Cesaretiniz varsa... Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı Fatih Erbakan'dan ''erke seçim'' açıklaması Fatih Erbakan'dan ''erke seçim'' açıklaması İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü