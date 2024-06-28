Özel'den Erdoğan'a erken seçim resti: ''Kendine güveniyorsa, bir daha yarışırız''

CHP Lideri Özel, katıldığı televizyon programında erken seçim tartışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür." diyerek seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı Son günlerde gündeme gelen erken seçim tartışmaları hakkında konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür." dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Erken seçim için 360 rey gerekiyor. AK Parti'nin evet diyemediği bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de teknik olarak mümkün değil. Ben hep söylüyorum; erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur diyorum.

Tarih olarak da şunu söylüyorum. 5 yıl var iki seçim arasında bunun ortası çok kritik bir yer 2.5 yıl. Sayın Erdoğan eğer Meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2.5. yılda şöyle bir noktaya geleceğiz. Biz gel seçimleri yenileyelim deriz gelip aday olursa 2.5 yıl o koyar, 2.5 yıl bniz koyarız ortaya. Tam ortasının öyle bir manası var. Kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür.

Küçükkaya'nın "Siz politik olarak bir matematik yapmışsınız" sözlerine Özel şu yanıtı verdi:

"Benim gördüğüm bu yani bu sistemde son adaylık ancak Meclis'in desteğiyle oluyorsa Meclis'teki destekte bize de ihtiyaç varsa... Seçimleri yenilemeye AK Parti ve MHP'nin de tek başına gücü yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar yaparız deriz 2.5 yılda seçimi."

"NORMALLEŞME SÜRECİ BİTMEZ"

"Normalleşme süreci bitmez. Normalleşme bizim birinci parti olma sorumluluğuyla ortaya koyduğumuz özgüvenli ve inandığımız bir süreç. Normalleşmenin özeti şudur; normal demokrasilerde ne varsa onu talep etmek ve muhalefet olarak üstüne düşeni yapmaktır. Selamlaşmak, konuşmak, müzakere etmek. Normal demokrasilerde olanı talep etmek. Anayasaya tam uyum, kanunlara tam uyum, AİHM kararlarına tam uyum. Bunları talep etmek benim görevim. Ha bunları yapmıyorsa kendileri normalleşmiyorsa bırakalım onlar anormal kalsın. Vatandaş da normalle anormal arasında günü gelince tercihini yapar."