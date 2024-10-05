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Özel'den Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Özel'den Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi çağrısı
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CHP lideri Özel, "O sözleşmenin yeniden Meclis'ten oybirliğiyle geçeceği bir zemini yaratmak sizin sorumluluğunuzda. Biz iki elimizi birden kaldırmaya hazırız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi için çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde artışa geçen kadın cinayetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine konuşan Özel, Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması için çağrıda bulundu.  

Özel'in sözleri şöyle: 

"Bir yanda öldürülen bir yanda tacize uğrayan kadınlar. Seçime giderken İstanbul Sözleşmesi'nden birtakım grupların oyunu almak için çıkıp kadın örgütlerinin dünyaya kadar itirazına, hatta AK Parti'deki bazı kadınların bile itirazına ve bizim bütün uyarılarımızı dinlemeden anayasaya aykırı, hukuksuz bir şekilde, bir kişinin imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlar imdi buna ne diyecek?

Sayın Erdoğan, biz hep beraber İstanbul Sözleşmesi'ne oy verdik, bir tanesi de biriyim. 'AK Parti döneminde bir tane iyi iş var, nedir?' deseydiniz, İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul adıyla bağıtlanıp Meclisimizden oy birliğiyle geçmesi derdim. Bir nazar boncuğu vardı onu da bir seçim uğruna mahvettiniz. Ama görülen o ki hatada ısrar ediyor, daha doğrusu bunu hata kabul etmiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatan bir sözleşme, kadınları koruyan bir sözleşme.

O yüzden milletimize İstanbul Sözleşmesi'nden tek başına ve hukuksuzca çıkan Erdoğan'ı şikayet ediyorum ve kendisine şu çağrıda bulunuyorum: O sözleşmenin yeniden Meclis'ten oy birliğiyle geçeceği bir zemini yaratmak sizin sorumluluğunuzda. Biz iki elimizi birden kaldırmaya hazırız." 

Etiketler İstanbul Sözleşmesi CHP recep tayyip erdoğan ak parti çağrı
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