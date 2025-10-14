Özel'den Erdoğan'a olay olacak sözler: ''Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Mısır'daki barış zirvesine ilişkin, ''Güya Netanyahu da gelecekmiş de Erdoğan karşı çıkmış. Ya Netanyahu nereye geliyor? Nereye geliyor Netanyahu? Eli kanlı adam. Katliamların faili soykırımcı Netanyahu. Bizim onu Lahey'de yargılatmamız lazımken 67.000 kişinin kanının hesabını sormamız lazımken neredeyse bir araya geleceklermiş de karşı çıkılmış marşı çıkılmış.'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, ''O bir çerçeve çizecek. Muhalefet onun içinde yapılacak. Çizdiği sınırların dışına çıkılmayacak. Her türlü zulüm sessizlikle karşılanacak o iktidarını sürdürecek. O devir kapandı. Hiç kusura bakmasın, o devir kapandı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün Mısır'da Gazze için gerçekleştirilen barış zirvesine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katılacağını öğrenince uçağının pisti pas geçmesi için talimat verdiği, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı anlaşılınca uçağın iniş yaptığı ortaya çıkmıştı.

CHP lideri Özel, ''Ama hiç dünkü kadar utanmamıştım. Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı. İsrail parlamentosundaki o şov yetmezmiş gibi bir de güya Netanyahu da gelecekmiş de Erdoğan karşı çıkmış. Ya Netanyahu nereye geliyor? Nereye geliyor Netanyahu? Eli kanlı adam. Katliamların faili soykırımcı Netanyahu.'' ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmalarından satır başları şöyle:

"ERDOĞAN, HİÇ KUSURA BAKMA O DEVİR KAPANDI"

"Avrupa'daki programlarımız yurtiçinden ve yurtdışından büyük bir ilgi gördü. Tabi ilgi gösterenlerin başında Sayın Erdoğan var. Çünkü Erdoğan öyle bir anlayışa sahip ki, geçmişte kendine helal olan şimdi onun yönettiği ülkede muhalefete haramdır. Onun sevabı bizim günahımız olacak. O bir çerçeve çizecek. Muhalefet onun içinde yapılacak. Çizdiği sınırların dışına çıkılmayacak. Her türlü zulüm sessizlikle karşılanacak o iktidarını sürdürecek. O devir kapandı. Hiç kusura bakmasın, o devir kapandı."

"DEVLETTEN TAZMİNAT ALACAKSIN, BU ŞİKAYET OLMAYACAK"

Ayrıca Türkiye'de üniversitelerde başörtüsü sorunu varken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceksin, dava açacaksın.

Dava kazanacaksın. Devletten tazminat alacaksın. Bu Avrupa'ya şikayet etmek olmayacak. O gün de yapılanın yanlış olduğunu, hak aramanın meşru olduğunu söylüyordum.

AK Parti'ye kapatma davası açılacak. Üçerli dörderli heyetler yapacaksın. Dünya başkentlerine gideceksin. Kendi ülkendeki bir yargı sürecini dünya başkentlerine anlatacaksın, bu meşru olacak. 15 Temmuz akşamı ne istediyse verdiklerin, etle tırnak oldukların, altına F16 çektiğin, tank verdiklerin demokrasiye karşı darbe girişimine girişecek.

"ERDOĞAN, 'YARDIM EDİN DÜNYAYA ANLATALIM' DEDİ"

Biz senin bize yaptığın husumetleri, haksızlıkları her şeyi bir kenara bırakıp demokrasinin yanında darbenin karşısında bulunacağız. Sabah ilk teşekkür telefonunu bize açacaksın. Sonra diyeceksin ki CHP'nin uluslararası bağlantıları çok güçlü. Yardım edin bu darbeyi dünyaya birlikte anlatalım. O zaman bunların hepsi olacak. Yani darbenin mağduruyken yurt dışına gidip anlatacaksın. Sonra yıllar önce ya bu demokrasi bizim anlayışımıza ne kadar uygun diyene bir trendir, tramvaydır. İşimize girdi geldi, bindik işimize gelmediğinde ineriz dediğin yaklaşımla uyumlu olarak yıllarca seçim kazanınca milli irade bir kere kaybedince kirli irade. Yıllarca mazbatayla fotoğraf verirken milletin mazbatasını iptal ettirmeler yıllarca seçim kazanınca yere göğe koyamadıklarını seçim kaybettiğinde bir anda başka bir tarafa koymak ve bir darbeye girişmek. Darbenin mağduruyken gidip dünyaya anlatanlar darbenin faili olunca susulsun istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2 yıldır dünyanın neresine gidersek gidelim."

"BAHÇELİ O YOĞURDUN BOLLUĞU HİÇBİR YERDE KALMADI"

"Bahçeli açık açık söyledi. 'Kol kırılsın yel içinde kalsın istiyoruz...' Kırılan kol bizim. Haksızlığa uğrayanlar bizim arkadaşlarımız. Bu memlekette kol kırık, cep delik ama biz susalım istiyorsunuz. Bahçeli kusura bakma hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır."

"NETANYAHU'YU LAHEY'DE YARGILAMAMIZ GEREKİRKEN..."

Sumut filosuna saldıranları ayakta alkışladılar. Ve Trump döndü dedi ki 'sevinebilirsin mutlu olabilirsin. Savaşı sen kazandın' dedi Netanyahu'ya. 'Başardın' dedi. 'En iyi silahlarımı sana verdim. İyi iş çıkardın' dedi dakikalarca alkışlandı. Sonra oradan Mısır'a geçti ve herhalde Türkiye'yi yurt dışındaki birçok konuda Erdoğan'ı takip ediyoruz. İzliyoruz. Zaman zaman doğru tutum aldığında destekliyoruz diyoruz. Hiç çekinmeden bu kürsüden söyledim. Rusya Ukrayna arasında taraf olmamak, barışa alaycılık etmek, tahıl koridoruna çalışmak doğru iş. Biz de olsak aynısını yaparız dedik. Çoğu zaman yanlışlarını eleştirdik.

"HİÇ DÜNKÜ KADAR MİDEM BULANMAMIŞTI"

Ama hiç dünkü kadar utanmamıştım. Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı. İsrail parlamentosundaki o şov yetmezmiş gibi bir de güya Netanyahu da gelecekmiş de Erdoğan karşı çıkmış. Ya Netanyahu nereye geliyor? Nereye geliyor Netanyahu? Eli kanlı adam. Katliamların faili soykırımcı Netanyahu. Bizim onu Lahey'de yargılatmamız lazımken 67.000 kişinin kanının hesabını sormamız lazımken neredeyse bir araya geleceklermiş de karşı çıkılmış marşı çıkılmış. En büyük utancım şu. Dün iki yerde sevinç vardı. Birisi İsrail parlamentosunda İsrail basınında bile bu kadar değil. İkincisi AK Parti'nin yandaş basınında. Buradan dün yaşananları bir başarı, bir zafer, Hamas direndi, Erdoğan kazandı. Ya ne Erdoğan kazandı?

"İSRAİL'İN DÜĞÜN EVİNİN TEFÇİSİ GİBİ..."

Erdoğan yıllarca Trump'a sustu. Trump Netanyahu'yu övdü, önünü açtı. Ekmek kuyruğunda kadınlar tarandı. Gık demediniz. Gık demediniz. Parmağınızı oynatamadınız. Ne zamanki oradaki bölüşüm meselesinde anlaştılar, hidrokarbonlar Amerika'nın, Gazze'de Amerika'nın ilhakı olacak bütün 150 ülke Filistin'i tanımışken kendilerince manevra yaptılar. Bizim yandaş basın utanmadan, sıkılmadan İsrail parlamentosundaki o havayı görmeden bunu Erdoğan'a bir yurt içinde acaba iç siyasette faydası olur mu diye bir başarı gibi göstermeye çalışıyor. Beyler buradan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum. Hey biz yaseviyiz. 67.000 tane cenaze var orada. Siz İsrail'in düğün evinin defçisi gibi davranıyorsunuz. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun. Yarısı kadın, çocuk 67.000 Filistinli katledilmişken İsrail'in davuluyla zurnasıyla halaya duran yandaş basına diyorum ki sizde ne yerlilik var, ne millilik var. Şu kadar vicdan yok. Sadece yalakalık var. Sadece yalakalık var. İmzalanan şey barış anlaşması değil ateşkes mutabakatı.

"NİYET BEYANINDA FİLİSTİN YOK"

Erdoğan'ın imzasıyla poz verdiği belge bir niyet beyanı. İçinde bağımsız Filistin devleti yok. İki devletli çözüme atıf yok. Gazze'nin Filistin toprağı olduğu yok. Filistin'in seçilmiş Filistinliler tarafından yönetilmesine ilişkin irade yok. 70 bin kişiyi öldürenlere karşı bu insanlık suçuna karşı bir uluslararası hukuk hatırlatması yok. Ne var? İsrail'de düğün dernek var. Bizim utanmazlar da Türkiye'de konvoy yapıyorlar İsrail'in peşinden. Yazıklar olsun. Bu konuda bu konuda biraz önce söyledim. Nasıl efendim? 'Bizim çizdiğimiz alanda siyaset yapacaksınız. Biz lokomotif olduk. Katar gibi peşimize takılacaksınız vagon yapacaksınız çuf çuf ben başı çekeceğim. Muhalefet, arkama dizileceksiniz'.

"ERDOĞAN'IN NE ARKASINA NE YANINA DİZİLİRİZ"

Geç onları Erdoğan, geç onları. Çok geride kaldı onlar. Doğru bildiğimizi söyleriz, savunuruz. Erdoğan'ın ne arkasına diziliriz, ne yanına diziliriz. Ne zamanki bu zulüm sürer bunun için içeride mücadele eder, dışarıda anlatırız. Filistin'in dostuyuz. Zalimlerin karşısındayız. Trump'tan medet umanlara söylüyoruz. Mübarek olsun Trump'ınız. Onun da karşısındayız. Sizin de karşınızdayız. Amerika'nın başkanından çekilseydik Kıbrıs Barış Harekatı yapılamazdı. Dünyanın dünyanın devletlerinden, krallarından, liderlerinden çekinseydik Milli Mücadele başarılı olamazdı."