Özel'den Erdoğan'a: ''Savaş ilanını kabul ediyoruz''

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için söylediği ''Turbun büyüğü heybede'' sözlerine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından yapılan CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akpolat'ın tutukluluğuna ilişkin söylediği 'turbun büyüğü heybede' sözlerine ''Ne demek turbun büyüğü heybede? Turbun büyüğü heybede demek bir şeyler biliyorum demek. Bir suç varsa ve bunu gizliyorsan bu suç ya da sen suç icat ediyorsun'' şeklinde yanıt verdi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden aldıkları yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek.

''SAVAŞ İLANINI KABUL EDİYORUZ''

AK Parti’nin bugün yaptığı iş CHP’ye düpedüz savaş ilanıdır, bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı dili ile cevap verebiliriz ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.

Bir eylemlilik protesto sürecinden bahsetmiyorum, iktidarı devralmaktan bahsediyorum. Bu ülkenin insanlarının şerefleri haysiyetleri daha fazla onun elinde olacak bir yargıya emanet edilecek.

''NE DEMEK TURBUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE?''

Bugün 'turbun büyüğü heybede' demiş. Ne demek turbun büyüğü heybede? Turbun büyüğü heybede demek bir şeyler biliyorum demek. Bir suç varsa ve bunu gizliyorsan bu suç ya da sen suç icat ediyorsun.''