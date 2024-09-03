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Özel'den gizli çekilen fotoğraflara yanıt: ''Merak eden varsa, bir duble rakı içtim''

Özel'den gizli çekilen fotoğraflara yanıt: ''Merak eden varsa, bir duble rakı içtim''
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Arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partide gizli çekilen fotoğrafları ile ilgili konuşan Özgür Özel, "Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, yakın zamanda yayılan rakı fotoğraflarına ilişkin televizyonda konuştu. Özel, kişisel hayatının başkanlık öncesi olduğu gibi devam ettiğini ve yatılı okul arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partiye katıldığını söyledi.

İstanbul'da deniz kenarında bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yaptığını söyleyen Özel, kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.

'Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'

Kutlamada rakı içtiğini söyleyen Özel, "Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

'İçene de içmeyene de saygı duyarım'

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

Ben içki içtiğimi gizlemem ama kimsenin gözüne de sokmam. İçki içmeyene de saygı gösteririm, içene de saygı gösteririm. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım.

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