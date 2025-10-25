  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel'den hodri meydan: ''İlk seçimde hem güvenlik hem de demokrasi diyen CHP iktidar olacak''

Özel'den hodri meydan: ''İlk seçimde hem güvenlik hem de demokrasi diyen CHP iktidar olacak''

Özel'den hodri meydan: ''İlk seçimde hem güvenlik hem de demokrasi diyen CHP iktidar olacak''
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önümüzdeki ilk seçimde birinci parti çıkarak iktidar olacağını ilan etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  "Türkiye'de muazzam bir halk desteği ve kararlılığıyla ilk seçimlerde hem güvenlik hem de demokrasi diyen CHP iktidarı iş başına gelecektir. Biz ilk seçimlerde Türkiye'de CHP'nin iktidar olacağını biliyoruz." dedi.

Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'nde konuştu. Özel, "Modern Türkiye'nin kuruluşunda büyük değeri olan Lozan Antlaşması'nın ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı ülkede bulunuyor olmaktan çok memnunum. İstanbul Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarımızın selamlarını iletmek istiyorum. Dünyada yükselen otoriterliğe karşı enternasyonal dayanışmayı güçlendirmek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lideri olduğum parti modern Türkiye'nin kurucusu ve en köklü parti." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı: 

Yaptığım siyasi temaslarda demokrasi ve güvenlik konularında artan kaygılara tanıklık ediyorum. Sahip olduğu jeostratejik önemin yanı sıra derinleşen güvenlik ve demokrasi kriziyle birlikte Türkiye'ye ilgi artıyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye bakanlar demokrasi kriziyle karşı karşıya olan Türkiye'yi görüyor. Diğer yanda ise askeri anlamda muazzam bir güvenlik kapasitesi ve savunma sanayisine sahip olan bir Türkiye var.

Avrupa'nın yeni güvenlik mimari inşa edilirken bu mimarinin dışında düşünülmesi mümkün olmayan bir Türkiye var.

Bu iki manzara Avrupalı dostlarımızın kafasında kaçınılmaz olarak son derece önemli bir soruyu tetikliyor. Demokrasi mi güvenlik mi? Bu ikiliği esas alarak bir yol haritası çıkarmaya çalışanlar şunu unutuyor: Türkiye'de muazzam bir halk desteği ve kararlılığıyla ilk seçimlerde hem güvenlik hem de demokrasi diyen CHP iktidarı iş başına gelecektir.

Biz ilk seçimlerde Türkiye'de CHP'nin iktidar olacağını biliyoruz. Tüm kamuoyu araştırmalarında birinci parti olarak çıkmamız iddiamızı doğruluyor. Dahası her hafta ülkemizin farklı şehirlerinde ve İstanbul'un farklı ilçelerinde olmak üzere büyük mitingler yapıyoruz.

Bu mitinglerde halkımızın demokrasiye olan inancını ve bağımlılığını çok net şekilde görüyoruz. Biz, demokrasinin yalnızca bir ülkenin değil tüm dünyanın temel meselesi olduğunu bilerek siyaset yapıyoruz.

Her fırsatta demokrasi için küresel dayanışmanın önemine vurgu yapıyoruz. Dayanışırsak tüm dünyada otoriterliğin yıkılacağını dağılırsak tüm dünyada otoriterliğin galip geleceğini biliyoruz.

text-ad
Etiketler CHP seçim anketi seçim anketleri iktidar özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kanser tedavisi devam eden ünlü türkücüden Kıvanç Tatlıtuğ'a veto, Olgun Şimşek'e onay Kanser tedavisi devam eden ünlü türkücüden Kıvanç Tatlıtuğ'a veto, Olgun Şimşek'e onay Eşinden tek celsede boşanan güzel isimden sürpriz karar Eşinden tek celsede boşanan güzel isimden sürpriz karar CHP'den istifa eden bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor CHP'den istifa eden bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor Tam 20 yıl boyunca simit satıp ailesine bakıp KPSS'ye çalıştı; sonunda 49 yaşında atandı! Tam 20 yıl boyunca simit satıp ailesine bakıp KPSS'ye çalıştı; sonunda 49 yaşında atandı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu günler öncesinden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu günler öncesinden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Çakallarla Dans’ın Köfte Necmi’sinden ilk hasat sürprizi Çakallarla Dans’ın Köfte Necmi’sinden ilk hasat sürprizi Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geldi! Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geldi! Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası Süper Lig'te olay olan maç: 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi! Süper Lig'te olay olan maç: 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi! Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: ''Asla istemiyorum! Yasaklıyorum!'' Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: ''Asla istemiyorum! Yasaklıyorum!''
Evlilik teklifinin ardından ayrılmışlardı, olaylı aşk yeniden başladı Evlilik teklifinin ardından ayrılmışlardı, olaylı aşk yeniden başladı Diyanet'in 29 Ekim Hutbesi'nde bilin bakalım kim yoktu! Diyanet'in 29 Ekim Hutbesi'nde bilin bakalım kim yoktu! Kış geldi, gitmek bilmiyor! Yeni bir yağışlı hava dalgası daha geliyor! Kış geldi, gitmek bilmiyor! Yeni bir yağışlı hava dalgası daha geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilal Erdoğanlı körfez ülkeleri ziyaretine tepki yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilal Erdoğanlı körfez ülkeleri ziyaretine tepki yağıyor ÖTV düzenlemesi sonrasında ucuzlayacak cep telefonları belli oldu ÖTV düzenlemesi sonrasında ucuzlayacak cep telefonları belli oldu Ekranların yeni dizisinde 4'üncü bölümde sürpriz ayrılık Ekranların yeni dizisinde 4'üncü bölümde sürpriz ayrılık AK Parti'nin MASAK'ı da mahkemeleri de devre dışı bırakacak teklif ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin MASAK'ı da mahkemeleri de devre dışı bırakacak teklif ortalığı karıştırdı! ABD'den Mehmetçik'in Gazze görevine İsrail şartı! ABD'den Mehmetçik'in Gazze görevine İsrail şartı! Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen gence konulan teşhis belli oldu Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen gence konulan teşhis belli oldu İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda saç baş yolduran görüntü! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda saç baş yolduran görüntü!