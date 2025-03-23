Özel'den iktidara yakın medyaya ve şirketlere ''boykot'' çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki buluşmada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına ve şirketlere boykot çağrısı yaptı.

Tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken, Saraçhane'deki İBB binası önündeki bu gece de binlerce kişi biraraya geldi.

Saraçhane buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam yaptığı boykot çağrısını yineleyerek "Merkez medya, parayı bizden kazanacaksın, ürünü bize satacaksın ama Saray'a hizmet edeceksin" dedi.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı süreci "19 Mart başarısız darbe girişimi" olarak tanımlayan Özel "Ekrem İmamoğlu'nu bizden kopardılar, isyandayız; bu meydanda keder yok umut var" dedi.

Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkede protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulundu ardından boykot çağrısı yaptı. Özgür Özel, merkez medyaya ve onlara bağlı şirketlere yönelik çağrısında şunları söyledi: "Merkez medya, parayı bizden kazanacaksın, ürünü bize satacaksın ama Saray'a hizmet edeceksin. Bundan sonra araba mı satıyorsun, o arabayı almak yok, Yok öyle yağma. Tüketimden gelen gücümüzü kullanmaya hazır mıyız?"

Özel, merkez medyaya "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diye seslendi.

Özel, "Daha 2 bin 621 sandık sayılmamışken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir" dedi. Özel, üyelerle birlikte sayının 15 milyona yakın olduğunu açıkladı ve "Bu meydan Erdoğan'a meydan okumaktadır. Bir erken seçim sandığını kaçınılmaz kılmıştır.

Özel, son zamanlarda Gezi'ye katılan sanatçılara yönelik tehdit açıklamalarını eleştirdi ve "Ayşe Barım operasyonuyla yıllar öncesinden onurumuz Gezi'ye saldırarak sanatçılar korkutmaya çalıştılar. Bakın elimde ne var: Hukuk, adalet ve demokrasi için omuz omuza diyen 880 cesur sanatçının imzası var!" dedi.