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Özel'den İmamoğlu için dikkat çeken sözler

Özel'den İmamoğlu için dikkat çeken sözler
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CHP lideri Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "ahmak" davasıyla ilgili "Altı genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. Biz kumpas kurmaya kalkışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız daha şiddetlisini görürsünüz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiası ile yargılanıyor. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk ayağında Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararı çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son iki yıldır İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam eden davayla ilgili konuştu. ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı’nda açıklamada bulunan Özel, "Altı genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. Biz kumpas kurmaya kalkışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız daha şiddetlisini görürsünüz" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

 "ABD'deki bir dizi toplantıya katılmak adına Türkiye'den ayrılıyoruz. Ziyaretlerimizin en başında BM toplantısına paralel olarak Sosyalist Enternasyonel'in partisini New York'ta yapacağız. Biz de dahil 77 ülke var. Orada bir konuşmam olacak. Son günlerde İsrail'in artırdığı saldırılar da gündemimizde olacak. Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesiyle ilgili de temaslarda bulunacağız.

Olmazsa olmaz gündemimiz, iktidarımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye tam üye olmasıdır. Bükreş'teki toplantının sonuç bildirgesinde de yer almıştı. Almanya'nın tutumu da çok önemli. AB'ye tam üyelik hedefi Rusya, Çin ve Arap coğrafyasıyla ilişkilerin koparılacağı anlaşıma gelmiyor. Bu hedefle Rusya ile iyi ilişkiler zayıflamayacak.

Gündemdeki "ahmak" davasıyla ilgili altı genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. Biz kumpas kurmaya kalkışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız daha şiddetlisini görürsünüz."

Etiketler özgür özel CHP istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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