Özel'den ''İmamoğlu'nun aday olamaması ihtimali için çok konuşulacak açıklama: ''Vallahi ben değilim, sensin''

CHP lideri Özel, memleketi Manisa'da düzenlenen CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Ekrem başkanın yerine bize Cumhurbaşkanı adayı soruyorlar. Ekrem başkanın yerine Cumhurbaşkanı adayınız var mı?’ Diyorum ki ‘Var.’ ‘Kim?’ Vallahi ben değilim. Sensin, bu salonda oturan herkes benim Cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, memleketi Manisa’da partisinin 39. Olağan İl Kongresine katıldı. Partililerin yoğun katılım gösterdiği kongre Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Mevcut CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in tek aday olarak girdiği kongrede konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duygu dolu anlar yaşadı. Konuşması sırasında genel başkanlık sürecine ve geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’le olan anısına değinen Özel’in gözleri dolarken, konuşmakta da güçlük çekti. Özel, "Bugün çok farklı anlamları olan, benim açımdan duygusal yönü çok ağır basan bazı sevinçlerin bazı gururların, bazı başarıların ve taşınması zor hüzünlerin bir arada olduğu bir dönemin sonunda ilk kez Manisa İl Kongresinde, kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak bulunuyorum. Emeği geçen, birlikte yol yürüyen, elini sırtımızdan hiç eksik etmeyen, emeklerini partimizden esirgemeyen her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ferdi benim genç yaşlarımızdan beri birlikte hayal kurduğumuz, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir kardeşimiz ve hep beraber o il kongresinde Ferdi il başkanı olduktan benim genel başkan adaylığım için hep birlikte yollara düştük. Türkiye'nin dört bir yerinde ellerinin erdiği yere, nefeslerinin yettiği yere benimle birlikte koşturdular. Kurultay salonuna girdiğimizde böyle burada olduğu gibi arena salonunda bir tur atıyoruz. Bir miktar turladıktan sonra karşıda İstanbul delegasyonu var. Kalabalık. Özgür Başkan gösterdi. Dedi ki: 'Başkanım işte İstanbul orada' dedi. Hakikaten İstanbul belki 800 kişiyle salonda büyük bir destek veriyor. Sonra köşeyi döndük. Orada 2 bin 500 kişiyle Manisa vardı, siz vardınız. O sırada, o sırada arkamdan Ferdi'nin sesini duydum. Özgür Çelik başkana dedi ki: 'Aha bu da Manisa abi nasıl olmuş?' dedi. O gün il başkanı olarak Ferdi başkanla beraber bana sahip çıktınız ve o günden sonra hep birlikte daha büyük hayallere inanmaya başladık" dedi.

Belediye başkanlarının tutuklanmasıyla ilgili konuşan Özel, "Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 31 Mart seçimlerinde yenildikten sonra 47 gün gösteremeyenler var şu anda karşımızda. 47 ay bekleselerdi Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi başlıyordu. 47 gün sabredemediler ve kadın kolları var onlara güvenmediler. Gençlik kolları var onlara güvenmediler. Ana kademelerine güvenmediler. Bakan yardımcısı olan siyasi bir kişiliği İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadılar ve o günden bugüne; 30 Ekim günü Ahmet Özer'e Türkiye'nin en büyük ilçesine Esenyurt'a kayyum atayarak, belediye başkanımızı içeri atarak, takip eden süreçte de 16 belediye başkanımızı hapiste tutarak üç belediyemize kayyum atayarak, partimizin İstanbul İl Kongresi'ne dava açarak il başkanlığına kayyum atayarak, binamıza 5 bin polisle girerek, partimizin genel merkez seçimine o 2 bin 500 kişiyle şahitlik ettiğiniz o demokrasi şölenine kara çalmaya çalışarak, partiye kayyum atamaya çalışarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmayı, paralize etmeyi, felç etmeyi, sürekli bir şeylerle uğraşırken iktidar umudu olmamasını sağlamayı hedefleyen bir savaşın içine girdiler, bize saldırdılar" dedi.

"Biz Manisa'da AK Partili, MHP'li, Dem Partili, İYİ Partili, Saadetli, Yeniden Refahlı akrabalarımızla, kardeşlerimizle, komşularımızla kol kola, omuz omuza geçiniriz" diyen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onların oy verdiği partilerin yöneticileriyle bazen kavga ederiz, yanlış yaparlar söyleriz, gerekirse tartışırız ama biz Manisa'da el ele, omuz omuza, yan yana, tasada, kıvançta, iyi günde, kötü günde, bayramda, cenazede bir aradayız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin böyle yönetilmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin seçimleri demokratik birer yarış olarak görüp sonuçlarına herkesin saygı duyduğu ve daha iyi yönetenin iktidara geldiği, yönetemeyenin gittiği, iktidarların değiştiği, bunun için tüm partilerin siyasi kadrolarının devlet yönetimi deneyiminin olduğu, devlet memurları içinde siyasi görüşleriyle her tarafın kadrolar yetiştirebildiği, her tarafın birbirini dengelediği, denetleyebildiği bir Türkiye'ye ihtiyaç var. İçinde bulunduğumuz yürüyüş, yürüdüğümüz yol, anlayışımız, yaklaşımımız tamamen bundan ibarettir" dedi.

"Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak"

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili de konuşan Özel, "Adayımız Silivri’de ve ümidimiz iddianame çıksın, tutuksuz yargılanma başlasın. Gün gelip özgür kalıp ya da adaylığı önünde bir engel olmayıp, aday gösterdiğimizde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak ve cumhurbaşkanı olacak. İşte hem o gün gelene kadar, o gün tut ki aday yapamadık, bir nefer, partiden bir nefer adaylaşacak. Ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak. Ve hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz. Şimdi Ekrem başkanın yerine bize Cumhurbaşkanı adayı soruyorlar. Ben geçmişte de bunu hep öyle düşündüm, hep öyle söyledim. ‘Ekrem başkanın yerine Cumhurbaşkanı adayınız var mı?’ Diyorum ki ‘Var.’ ‘Kim?’ Vallahi ben değilim. Sensin, bu salonda oturan herkes benim Cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim. Sabahleyin yataktan ‘Eyvah ya, bugün de başımıza ne gelecek?’ diye değil, ‘Hadi bakalım iktidara bir gün daha yaklaştık’ diye kalkmanın zamanıdır. Partinin politikalarını, söylemlerini dinlemek, anlamak, öğrenmek, anlatacak kadar iyi bir noktaya gelmek durumundayız her birimiz. Nasıl geçen sefer kurultayda, İstanbul İl Başkanlığı 800 kişiyle dururken, hemen yanında 2 bin 500 kişiyle aslan gibi karşımda beni genel başkan yapanlar, benim gözümün içine bakıyorlarsa, bugün de bu salonda Ekrem başkanı Cumhurbaşkanı, partimizi iktidar yapacaklar gözümün içine bakıyorlar" dedi.F

"Beni seven arkamdan gelsin"

Manisa’daki kongreden İstanbul’daki kongreye gideceğini ifade eden Özel, "Şimdi ben buradan; Fatih Sultan Mehmet’in altına binip, ‘Beni seven arkamdan gelsin’ deyip, İstanbul’u fethetmeye, bir devri kapatıp, bir devre açmaya gittiği bu topraklardan yine İstanbul’a, Türkiye’nin dört bir yanında il kongreleri yapılırken en çok uğraştıkları ve en çok mücadele ettikleri, en büyük mücadeleyi de hep beraber verdiğimiz İstanbul’a doğru yola çıkıyorum. Beni seven arkamdan gelsin. İktidara yürümeye, bir devri kapatıp bir devri açmaya hazır mıyız? Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Beni seven arkamdan gelsin, ülkesini seven arkamdan gelsin. Hepinizi seviyorum. Biz başaracağız; demokratlar kazanacak, Cumhuriyetçiler kazanacak, Atatürk’ü sevenler, Cumhuriyet’i sevenler kazanacak. Beni seven arkamdan gelsin, onu seven arkamdan gelsin yürüyelim arkadaşlar" dedi.

