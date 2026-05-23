  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel'den kurultay çağrısı ve mutlak butlan resti: ''Kararı tanımıyoruz''

Özel'den kurultay çağrısı ve mutlak butlan resti: ''Kararı tanımıyoruz''

Özel'den kurultay çağrısı ve mutlak butlan resti: ''Kararı tanımıyoruz''
Güncelleme:

CHP'de sular durulmuyor. 'Mutlak butlan' kararını tanımadıklarını açıklayan Özgür Özel, 40 gün içinde tüzük gereği yeni Kurultay beklediklerini duyurdu. Meclis grup başkanlığına yeniden seçilen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ahlak' eleştirilerine ise "Bize karşı yürütülen gayri ahlaki bir operasyon var" diyerek sert yanıt verdi. Haber3

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargının verdiği "mutlak butlan" (kurultayın iptali) kararı sonrası başlayan liderlik ve meşruiyet krizi, Özgür Özel'in sert çıkışıyla yeni bir boyuta taşındı. Parti Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Özgür Özel, mahkeme kararını kesin bir dille reddederken, parti içi muhalefete ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı.

"Uzlaşacak Halimiz Yok, 40 Gün İçinde Kurultay Bekliyoruz"

Mutlak butlan kararı sonrası parti yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu. Bu tartışmalara son noktayı koyan Özel, "Bir uzlaşı yok. Butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz de yok" diyerek yargı kararına karşı siyasi bir direniş başlattıklarını ilan etti.

Partinin bu türbülanslı süreçten hızla çıkması gerektiğini vurgulayan Özel, "Herkesin istediği tek bir şey var; Kurultay'ın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, 40 günlük bir süre içinde toplanması ve partinin iktidar yürüyüşüne devam etmesi" diyerek sandığı işaret etti.

CHP'de tarih savaşları başladı, Özel 'hemen' dedi Gürsel Tekin CHP'de Kurultay için tarihi açıkladıCHP'de tarih savaşları başladı, Özel 'hemen' dedi Gürsel Tekin CHP'de Kurultay için tarihi açıkladıPolitika

Meclis Grubunda Güvenoyu

Yargı kararıyla genel başkanlığı düşürülen Özel, Meclis çatısı altındaki meşruiyetini ise tazeledi. Bugün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında milletvekillerinin önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi yapıldığını belirten Özel, 110 milletvekilinin açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildiğini duyurdu.

Özel, "Kurultay yapılana kadar da, yapıldıktan sonra yeniden seçilmiş genel başkan olarak da grup toplantılarına yine ben başkanlık edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu'na Meclis kürsüsünü teklif etmeyeceğinin altını çizdi.

Özel'in "İmamoğlu" Vurgusunun Şifreleri

Özgür Özel'in konuşmasındaki en kritik bölüm, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü "Ahlaki değerleri tekrar kazanmamız gerekiyor" çıkışına verdiği yanıttı. Özel, bu eleştiriye "Ahlaksızlık yapılıyor doğru, ama CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor. Bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları kıymetlendirmem" sözleriyle karşılık verdi.

Siyaset uzmanlarına göre, Özel'in hemen ardından "Ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için hiçbir zaman mahcup olmayacağım" demesi sıradan bir dayanışma mesajı değil. Bu cümle, mahkemenin 'organize rüşvet' gerekçesiyle verdiği iptal kararının aslında doğrudan İmamoğlu-Özel eksenini tasfiye etmeye yönelik siyasi bir operasyon olarak okunduğunu gösteriyor.

Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için dahi "Gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra görüşürüm" şartını koşarak, iplerin tamamen koptuğunu tescillemiş oldu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en büyük barajında tahliye kapakları açıldı
Türkiye'nin en büyük barajında tahliye kapakları açıldı
UFO belgelerinde ikinci perde: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı!
UFO belgelerinde ikinci perde: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı!
Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!
Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!
YSK merakla beklenen ''mutlak butlan'' kararını açıkladı
YSK merakla beklenen ''mutlak butlan'' kararını açıkladı
İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı
İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı
İstanbul'dan kaçış başladı: Trafik kilit!
İstanbul'dan kaçış başladı: Trafik kilit!
Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı!
Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı!
İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz!
İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz!
Etiketler özgür özel CHP kurultay kararı mutlak butlan mutlak butlan kararı kemal kılıçdaroğlu CHP Ekrem İmamoğlu siyaset parti içi muhalefet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülistan Doku cinayetini itiraf eden firari şüpheli ABD'de yakalandı! Gülistan Doku cinayetini itiraf eden firari şüpheli ABD'de yakalandı! CHP'de tarih savaşları başladı, Özel 'hemen' dedi Gürsel Tekin CHP'de Kurultay için tarihi açıkladı CHP'de tarih savaşları başladı, Özel 'hemen' dedi Gürsel Tekin CHP'de Kurultay için tarihi açıkladı Sibel Can 79. Cannes Film Festivali'nde kapanmalara doyamadı! Sibel Can 79. Cannes Film Festivali'nde kapanmalara doyamadı! Apar topar ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in son hali şok etkisi yarattı Apar topar ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in son hali şok etkisi yarattı Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı! Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı! İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı Özgür Erdursun ''kasa boşaldı'' deyip, Temmuz ayı emekli zam tahminini değiştirdi Özgür Erdursun ''kasa boşaldı'' deyip, Temmuz ayı emekli zam tahminini değiştirdi Bir ilimizde salgın hastalık alarmı! Valilik ve uzmanlardan kritik uyarı geldi! Bir ilimizde salgın hastalık alarmı! Valilik ve uzmanlardan kritik uyarı geldi! CNN Türk CHP'nin Genel Merkezi'nden canlı yayında kovuldu! CNN Türk CHP'nin Genel Merkezi'nden canlı yayında kovuldu! Trafikte damperli kamyon dehşeti: Açık kalan damper üst geçidi yıktı, yaralılar var! Trafikte damperli kamyon dehşeti: Açık kalan damper üst geçidi yıktı, yaralılar var!
Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var! Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var! Mutlak butlan kararı sonrası baskın erken seçim mi geliyor ? AK Parti kararını verdi! Mutlak butlan kararı sonrası baskın erken seçim mi geliyor ? AK Parti kararını verdi! Real Madrid'de Arda Güler'in duygusal veda: ''Teşekkürler Abi'' Real Madrid'de Arda Güler'in duygusal veda: ''Teşekkürler Abi'' İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz! İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz! YSK ''31 Mart seçimleri iptal edilsin'' başvurusunda kararını verdi! YSK ''31 Mart seçimleri iptal edilsin'' başvurusunda kararını verdi! Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada! Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu'nun yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri için olay iddia! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu'nun yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri için olay iddia! CHP'de şimdi de Direniş Milletvekilleri iddiası: 90 vekil Özel mi, Kılıçdaroğlu mu kararını verdi! CHP'de şimdi de Direniş Milletvekilleri iddiası: 90 vekil Özel mi, Kılıçdaroğlu mu kararını verdi! Müge Anlı'da temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş iddiası ortalığı karıştırdı Müge Anlı'da temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş iddiası ortalığı karıştırdı Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti! Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!