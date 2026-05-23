Özel'den kurultay çağrısı ve mutlak butlan resti: ''Kararı tanımıyoruz''

CHP'de sular durulmuyor. 'Mutlak butlan' kararını tanımadıklarını açıklayan Özgür Özel, 40 gün içinde tüzük gereği yeni Kurultay beklediklerini duyurdu. Meclis grup başkanlığına yeniden seçilen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ahlak' eleştirilerine ise "Bize karşı yürütülen gayri ahlaki bir operasyon var" diyerek sert yanıt verdi. Haber3

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargının verdiği "mutlak butlan" (kurultayın iptali) kararı sonrası başlayan liderlik ve meşruiyet krizi, Özgür Özel'in sert çıkışıyla yeni bir boyuta taşındı. Parti Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Özgür Özel, mahkeme kararını kesin bir dille reddederken, parti içi muhalefete ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı.

"Uzlaşacak Halimiz Yok, 40 Gün İçinde Kurultay Bekliyoruz"

Mutlak butlan kararı sonrası parti yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu. Bu tartışmalara son noktayı koyan Özel, "Bir uzlaşı yok. Butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz de yok" diyerek yargı kararına karşı siyasi bir direniş başlattıklarını ilan etti.

Partinin bu türbülanslı süreçten hızla çıkması gerektiğini vurgulayan Özel, "Herkesin istediği tek bir şey var; Kurultay'ın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, 40 günlük bir süre içinde toplanması ve partinin iktidar yürüyüşüne devam etmesi" diyerek sandığı işaret etti.

Meclis Grubunda Güvenoyu

Yargı kararıyla genel başkanlığı düşürülen Özel, Meclis çatısı altındaki meşruiyetini ise tazeledi. Bugün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında milletvekillerinin önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi yapıldığını belirten Özel, 110 milletvekilinin açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildiğini duyurdu.

Özel, "Kurultay yapılana kadar da, yapıldıktan sonra yeniden seçilmiş genel başkan olarak da grup toplantılarına yine ben başkanlık edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu'na Meclis kürsüsünü teklif etmeyeceğinin altını çizdi.

Özel'in "İmamoğlu" Vurgusunun Şifreleri

Özgür Özel'in konuşmasındaki en kritik bölüm, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü "Ahlaki değerleri tekrar kazanmamız gerekiyor" çıkışına verdiği yanıttı. Özel, bu eleştiriye "Ahlaksızlık yapılıyor doğru, ama CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor. Bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları kıymetlendirmem" sözleriyle karşılık verdi.

Siyaset uzmanlarına göre, Özel'in hemen ardından "Ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için hiçbir zaman mahcup olmayacağım" demesi sıradan bir dayanışma mesajı değil. Bu cümle, mahkemenin 'organize rüşvet' gerekçesiyle verdiği iptal kararının aslında doğrudan İmamoğlu-Özel eksenini tasfiye etmeye yönelik siyasi bir operasyon olarak okunduğunu gösteriyor.

Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için dahi "Gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra görüşürüm" şartını koşarak, iplerin tamamen koptuğunu tescillemiş oldu.