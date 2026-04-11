Özel'den Nevşehir mitinginde Erdoğan'a ara seçim resti: ''Geçim yoksa seçim var!''

CHP lideri Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 104'üncüsünde Nevşehir'de vatandaşa seslendi. Cezaevinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun damga vurduğu mitingde Özel, ekonomik krizden tarım politikalarına, yargı kumpaslarından "ara seçim" restine kadar pek çok kritik başlığı gündeme taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün bu meydanı dolduranlara, Cumhuriyet'in kazanımı olan sandığa sahip çıkanlara merhaba. Biz bugün buraya tüm kötülüklere karşı birbirimize sarılmaya, birbirimizden güç almaya geldik. Genel seçimde sizden oy alanlar sonrasında Nevşehir'e sırtını döndüler. Nevşehir'de, milletten oy almak için gayret eden, sandığa inanan herkesin önünde saygı ile eğiliyorum.

Nevşehir, 2025 yılında 10.5 milyar lira vergi ödemiş ama yatırım olarak 3.4 milyar TL pay almış. Nevşehir'den üreticisinden kelçeyle alıp kaşıkla veren bir anlayış var. Gün gelecek, sandık gelecek, Nevşehir bir Cumhurbaşkanı seçecek o gün aldığının karşılığını misliyle vermenin sözünü veriyoruz size.

Nevşehir bir dokunup bin ahın işitildiği bir şehir. Bu kente bir çevreyolu bile yapmamışlar. Dünyanın TIR'ı, kamyonu şehrin içinden geçiyor ve insanlar mazot kokusu içinde kalıyor. Bir yıl içinde o yolu yapacağız, Nevşehir'i bu ıstıraptan kurtaracağız.

Nevşehir'e yılda 4.5 milyon turist geliyor ama ortalama sadece 2 gün kalıyorlar. İşte o turistin bu şehirde daha fazla kalmasının yolunu bulmak gerekiyor. Onu da biz yapacağız. Küçük esnafı, küçük pansiyonları bitirdiler. Türkiye'nin dev firmaları her türlü izni alıyor ama küçük işletmelerin burnundan getiriyorlar.

Bu kentin sefasını başkaları sürüyor, cefasını ise gençler çekiyor. Ant olsun ki bu şehrin de gençlerinin de yüzünü güldüreceğiz. Bu topraklara alnının terini damlatan çiftçiler, köylüler burada. Ama her geçen gün daha büyük zorluklar yaşanıyor. İki ayda tarıma verilen destek 2 milyar TL ama faize ödenen para 640 milyar TL. Normalde GSMH'nin yüzde 1'i olmalı, 772 milyar TL olmalıdır. CHP iktidarında çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV, KDV alınmayacak ve elektrik borçları da hasat zamanı, elinize para geçtikten sonra alınacak.

Bu ülkenin başına 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen CHP'den bir Cumhurbaşkanı gelecek. Sizi yok sayan ve hor gören bir iktidar var. Öyle bir düzenin içine girildi ki sen oyunu vereceksin sonra kenara çekileceksin diyorlar. Seçim yokken buraya gelip bir miting yapıyor mu, derdin ne diyor mu, kahvehaneye gelip hatırını soruyor mu?

Rahmetli Demirel, rahmetli Ecevit ile rekabet halindeydi. Birisi barajlar kralıydı, diğeri Kıbrıs Fatihi'ydi. Şimdi karşımıza çıkmayanlar, çıkanları da hor görenler var. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Nevşehir'de 7 Haziran'da bir seçim var. Ürgüp'ün Mustafapaşa Beldesi'nde seçim olacak. Ömer başkana, bu seçimlerde sahip çıkması için sizlere emanet ediyorum. Ömer başkan seçildiği taktirde bir omuzunda Mersin diğer omuzunda Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarımızın eli olacak.

Enflasyon 3 ayda yüzde 10'u geçmiş durumda. Hayat pahalılığı durmuyor. Enflasyon düşünce aldığınız malın, ürünün fiyatı düşmüyor. Sadece bir önceki yıla oranla daha az zam gelmiş oluyor. 2002'de, en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altını alırken bugün dörtte birine düştü ancak 2 çeyrek altın alabiliyor. Tüm emeklilerin aldığı emekli maaşının ortalaması ise 23 bin TL. Emekliye hiç dokunmasalardı, 42 bin TL emekli maaşı alması gereken emekli ortalama 23 bin TL alıyor.

Beğenmedikleri Ecevit, iktidarı bıraktığında en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücret alıyordu. Sayın Erdoğan diyordu ki, enflasyon tek haneye inmedikçe asgari ücrete ara zam yapmalıyız. Hem asgari ücrete hem emekli hem memur maaşına ara zam yapılması gereklidir. Dört kez ara zam yapılabileceğini söylüyordu. Ülke, kendin için değil milleti geçindirmek için yönetilir. Artık geçim yoksa seçim var demenin, bu iktidarı göndermenin, işçiye, memura, çiftçiye sahip çıkacak bir iktidarı getirmenin zamanıdır. Hep birlikte o sandığı getireceğiz, bu iktidarı değiştireceğiz. Yasaklar bitecek özgür, gençlerin güldüğü bir Türkiye gelecek.

Mehmet Şimşek kara haberi verdi. Enflasyon artacak, bütçe açığı artacak diyor. Hepsini de savaşa bağlıyor. Savaş var diye enflasyon olmuş. Mehmet Şimşek, 19 Mart darbesinin mali kanadıydı. Ekrem başkanı tutuklayınca, bunlar elimizdeki döviz rezervlerini yakıyorlar. Tam 1 Nisan gününde açıkladı, 19 Mart'ta çoklu şoklar döneminde 60 milyar dolar yaktık diyor. İran savaşında da, 50 milyar dolar yaktık diyor. Kendisi diyor biz 60 milyar doları yakmasaydık bu İran savaşından hiç etkilenmeyecektik diyor. Petrol fiyatları yükselince elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam yaptı.

Domatesin kilosu 65 liradan 150 liraya bir anda fırladı. Neden üretildiği yerden İstanbul'a giderken ana maliyet mazot maliyeti ve iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Dünyada ülkeler 2 olan enflasyon 4'e çıktı müdahale ettiler. Geçen yıl darbeye hazırlanan para kenarda olsaydı bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Dünyaya çoklu şokları anlatıyor.

Ekrem başkanı içerde tutmanın, CHP'li belediyelere operasyon yapmanın maliyetini halka yüklüyorsunuz. Türkiye'yi kötü yönetimden kurtarın ya bunu yapacaksınız ya da bu millet ilk seçimde sizleri sandığa gömecek.

Türk siyasi tarihinin en büyük davalarından biri Silivri'de görülüyor. Hırsız, yolsuz, ajan, diploma sahtecisi ve terörist dediler Ekrem başkana. Bir insan aynı anda 5 şey olabilir. Duruşmanın kapılarını kapatıyorsunuz. Sizin derdiniz korkmak ve Ekrem başkanın karşısına çıkmamaktır. Sayın Erdoğan, bir aya insanların gözlerinin içine bakamayacaklar dedi.

Biz de o iddianameyi yargılanmak için değil yargılanmak için bekliyoruz dedik. Duruşmanın canlı yayınlanmasını istedik, söyledik. Devlet bey dedi ki, madem istiyorlar canlı yayın olsun millet görsün dedi. Erdoğan da, 'Devlet bey öyle diyorsa münasiptir' dedi. İddianame çıktı attıkları iftiraların hiçbiri iddianamede yer almadı. Meclis'e canlı yayın için teklif veriyoruz oylamada reddediyorlar. Veremeyeceğimiz bir hesap olsa canlı yayın ister miyiz. İtirafçı olanlar diyor ki, 'evladımla tehdit ettiler o yüzden imza attım. Şimdi doğrusunu söylüyorum, söylediklerim doğru değil. Ben de duydum demiştim' diyorlar.

Bütün babaların ellerinden öpüyorum. Buna Akın Gürlek'in babası da dahildir. Nevşehir'in vicdanına söylüyorum Akın beyin bir babası var, Ekrem beyin de babasının bir babası var. Mehmet Murat Çalık'ın da 85 yaşında anası var, onu biliyor musun sen? Tutukluyorlar, at iftira çocuğuna kavuş deyip Silivri'ye gönderiyorlar. Tek başına çocuğuna bakma durumunda olan kadınları Düzce'ye, Afyon'a sürdüler. Ekrem başkan hakkında iftira et sen çık diyorlar. Senin oğlan dara gelemez deyip 26 yaşındaki Mustafa'yı 60 kişilik Silivri'de koğuşa koydular. Babasını her ay çağırıp imza at çık diyorlar. Artık aile ile uğraşmayın. Aile ile uğraşanlara yazıklar olsun.

Biz iktidar olduğumuzda kimseye bu bize yapılanları yapmayacağız. Kimse CHP gelirse bize zulmedecekler diye düşünmesin. Bizler vicdanlı ve temiz kalpli insanlarız. Bizden kimseye kötülük gelmez sadece bunları yapan bir avuç insan adalet önünde hesap verecek. Gün gelecek devran dönecek darbeciler hakla hesap verecek. Biz Nevşehir'i güzellikleriyle biliyoruz, darbecileriyle değil. Kenan Evren de benim hemşerim bazen oluyor böyle.

Bu seçim iki parti arasında olmayacak. Demokrasi isteyenlerle tek adam rejimi devam etsin diyenler arasında olacak. Bu seçim Erdoğan ile Türkiye ittifakı arasında olacak. Türkiye ittifakı, muhafazakar demokratlardır, milliyetçi demokratlardır, liberal, sosyalist, Kürt ve sosyal demokratlardır. Atatürk ile Türk bayrağıyla sorunu olmayan tüm demokratlara selam olsun. Türkiye ittifakı da renkleri olan kırmızı ve beyazı Ay Yıldızlı bayrağımızdan alır.



Boş sandalyeler için seçim yapılsın diyoruz. İstanbul'da Murat Kurum bakan oldu, Sırrı Süreyya vefat etti. Gel İstanbul 1. Bölge'de sandık kuralım diyorum. Sayın Erdoğan, ben diyorum ki sen 1. Bölge'de, Hatay'da, Kırıkkale'de birinci partiydin gel sandığı koyalım. Ya erken seçim yapacaksın ya da tarihe seçimden kaçan lider olarak geçeceksin. Emekliler için çalışanlar için ara zam şarttır, demokrasi için seçim şarttır. Ara seçimden vazgeçmemiz için getirin sandığı yapın genel seçimi."