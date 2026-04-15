Özel'den peş peşe saldırılar sonrası ''uzman çavuş'' önerisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, okullarda peş peşe yaşanan silahlı saldırın ardından ataması yapılmamış uzman çavuşların okullara güvenlik görevlisi olarak atanması çağrısını yineledi.

Türkiye bugün Kahramanmaraş'tan gelen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Onikişubat ilçesinde bir ortaokula 8. sınıf öğrencisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin en acil gündemlerinden birinin artık okul güvenliği olması gerektiğini belirten Özel, ''Daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır." dedi.

Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik.

Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı.

Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş’a görevlendirdik. Arkadaşlarımız hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler.

Fatma öğretmen hayattayken, “Okullarda can güvenliğimiz yok” diye haykırmıştı.

Ne yazık ki o feryat duyulmadı.

Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi.

Bugün geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüşmüştür.

Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir.

Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır.

Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur.

Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır.

Okulların güvenliği devletimize emanettir.

Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."

