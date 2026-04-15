Özel'den peş peşe saldırılar sonrası ''uzman çavuş'' önerisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, okullarda peş peşe yaşanan silahlı saldırın ardından ataması yapılmamış uzman çavuşların okullara güvenlik görevlisi olarak atanması çağrısını yineledi.

Türkiye bugün Kahramanmaraş'tan gelen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Onikişubat ilçesinde bir ortaokula 8. sınıf öğrencisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin en acil gündemlerinden birinin artık okul güvenliği olması gerektiğini belirten Özel, ''Daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır." dedi.

Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik.
Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı.
Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş’a görevlendirdik. Arkadaşlarımız hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler.

Fatma öğretmen hayattayken, “Okullarda can güvenliğimiz yok” diye haykırmıştı.
Ne yazık ki o feryat duyulmadı.
Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi.

Bugün geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüşmüştür.

Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir.

Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır.

Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur.

Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır.

Okulların güvenliği devletimize emanettir.
Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisiKahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisiHaber

 

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi
16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş
Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş
Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı
Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı
Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor
Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor
Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş 16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi 16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı! Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı! Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okulun önü karıştı! Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okulun önü karıştı! Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı! Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı! Erdoğan'dan Netanyahu'nun küstah sözlerine ilk yanıt! Salonu coşturan sözler Erdoğan'dan Netanyahu'nun küstah sözlerine ilk yanıt! Salonu coşturan sözler
Lvbel C5 konserindeki slogan krizi büyüyor! AK Partili isimden sert sözlere ünlü rapçiden ilk yanıt Lvbel C5 konserindeki slogan krizi büyüyor! AK Partili isimden sert sözlere ünlü rapçiden ilk yanıt Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor Yılların yaşlandıramadığı güzel ismin kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu Yılların yaşlandıramadığı güzel ismin kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu Sabri Sarıoğlu hakkında şok iddialar: 'Bana hastalık bulaştırdı, şiddet gördüm!" Sabri Sarıoğlu hakkında şok iddialar: 'Bana hastalık bulaştırdı, şiddet gördüm!" Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı Türkiye okul saldırılarını konuşurken bir şok daha: Okulda silahla yakalandı Türkiye okul saldırılarını konuşurken bir şok daha: Okulda silahla yakalandı Siyasette büyük transfer günü: 2'si CHP'li 4 Belediye Başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Siyasette büyük transfer günü: 2'si CHP'li 4 Belediye Başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Okulu kana bulayan saldırganın cenazesi böyle götürüldü Okulu kana bulayan saldırganın cenazesi böyle götürüldü Gülistan Doku cinayetinde eski vali hakkında korkunç suçlama! Gülistan Doku cinayetinde eski vali hakkında korkunç suçlama!