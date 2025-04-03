Özgür Özel açıkladı: ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingleri başlıyor

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu ''özgürlük'' mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Özel, olağanüstü kurultayın 6 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacağını söyleyerek, "Formalite konuşmayı içeride yaptıktan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde yüz binlere konuşacağız. 81 ilden üyelerimizi, Meclis'i sevenleri, Meclis'i kuran partiyi sevenleri, CHP ile bu süreçte dayanışma göstermek isteyen herkesi bilhassa genç arkadaşlarımı Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyoruz. Esas kurultay konuşmamız on binlere, yüz binlere orada olacak. Her hafta sonu bir Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Bu haftaki kurultayımızın ana teması da Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve arkadaşlarına özgürlük olacak. Kayyım rezaletini gündeme getirenlere, bunu aklından geçirenlere delegelerimiz sandıkta, milletimiz hem ekranları başında, hem de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'mizin önünde gerekli cevabı verecekler. Ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır. Herkese açıktır" dedi.

'İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN YAPILDI'

Özel, 19 Mart darbe girişiminin üzerinden 15 gün geçtiğini söyleyerek, "Türkiye'de böyle bir darbe girişimine tanıklık ettik. Zihniyet aynı zihniyettir. Milletin kararına saygısızlık. 'Sen bilemezsin benim dediğim yönetecek.' Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşanan darbe girişimlerinden farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmış, kendi rakibine yapılmış bir darbedir. Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için yapıldığı konusunda tam bir mutabakat var. Anketler bunun yüzde 70'in üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu darbe bir cunta tarafından yönetilmektedir. Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini; ama bir cunta başkanının neyden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz, cunta başkanları sözden anlamaz, cunta başkanları milletin iradesini sakatlamaya heveslenmiş, demokrasiden nasibini almamışlardır. Demokrasiyle gelip diktatör olmaya çalışanların bütün emareleri aynen ve fazlasıyla bünyede bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİNKİ DÜNDÜ, DESTEK VERDİK'

Özel, boykot tartışmalarıyla ilgili, "Sokaklara çıkmayanlar bir fotoğrafçı, bir kameraman alışverişe çıktılar. Hepsi açıklamaya girdi. O boykotu herkese duyurttum ya size. Sen niye gittin oraya bakan? Seni oraya kim götürdü biliyor musun? Aslan gibi o gençler götürdü. Onlar yaptı, ben de destekledim. Aldın eline sepeti, gittin oraya iletişim kampanyası yapmaya. Bütün Türkiye sayenizde duyduk. Şimdi haftaya çarşamba gençler 'devam' derse böyle bir boykotun bilinirliğinde hiç sorun yok. Çünkü her şeyi bir kişi söylüyor, bunlar yapıyor. Boykotu bilmeyene bildirdi, duymayana duyurdu. Çok mutluyuz. Çıkmışlar efendim kredi kartlarında pek bir düşüş yokmuş. Biz de alıyoruz aynı verileri. Özel bankalarda yüzde 11 düştü diyen var, 9 diyen var, 16 diyen var. Ama neyle karşılaştırıyor? Bir dön bak bakalım; 5 gün bütün dükkanlar kapalı olduktan sonra açılan ilk gün ne kredi kartı kullanılıyormuş bugün ne kullanılıyor? Mart ortalamalarının biraz altında. Bayram bitişlerinin kaç altında, ona bak. Bütün Türkiye gördü bomboş AVM'leri, sen kimi kandırıyorsun? Ama bu boykot meselesinde şunu söyleyeyim; 1 günlüktü ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi yayınlamayan, gençleri Saraçhane'de görmeyenleri bir genel boykotla değil özel bir boykot listesiyle sürekli boykot ediyoruz. Gençlerinkine dün destek verdik, gençlerinki de dünküydü. Yani 'hala boykot var' diye her markayı, herkesi falan boykot etmek gibi bir şey yok. O dündü, oldu" dedi.

DHA