Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret edecek.
CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da ziyaret edecek.
Ahmet Özer, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özer'in avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti.
DHA
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