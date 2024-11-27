Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret edecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da ziyaret edecek.

Ahmet Özer, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özer'in avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti.

DHA