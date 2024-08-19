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''Özgür Özel bacağından vuruldu'' iddiası için ilk açıklama

''Özgür Özel bacağından vuruldu'' iddiası için ilk açıklama
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Abdurrahman Dilipak, CHP lideri Özgür Özel'in bacağının kırılmadığını, Özel'in uğradığı silahlı saldırıda ayağından vurulduğunu iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası önce CHP'den ardından da CHP lideri Özel'den açıklamalar peş peşe geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığı açıklanmıştı. Özel geçen hafta TBMM'de bir konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması sırasında da Meclis'te yer alamamıştı.

15 Ağustos tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığı açıklayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bunun bir kaza sonucu olduğunu söylemişti.

Ancak bugün AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya X hesabı üzerinde CHP lideri Özgür Özel'in aslında silahla vurulduğunu öne sürdü.

"Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor." diyen Dilipak açıklamalarını "Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi?" diyerek sürdürdü.

Dilipak'ın bu ifadelerinin ardından CHP'den jet bir açıklama geldi. CHP'den yapılan açıklamada Abdurrahman Dilipak'ın iddialarına resmi X hesabı üzerinden yalanlandı.

CHP iletişimin açıklaması ise şu şekilde:

"Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!"

Özel'den ilk açıklama

CHP'den yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra da CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaparak “Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim” ifadelerini kullandı.

Özel ile bir telefon görüşmesi yapan gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayında Özel ile görüşmesini anlatarak, Özel'in söylediklerini aktardı.

İşte Barış Yarkadaş'ın açıklamaları:

"Bugün Özgür Özel’i aradım ‘böyle bir şey dolaşıyor ortada, bu nedir’ dedim. Özgür Özel ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’ dedi."


 

Etiketler özgür özel özgür özel vuruldu mu
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