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Özgür Özel, Bilal Erdoğan'ın neden sahaya indiğini açıkladı: ''İki sebebi vardır...''

Özgür Özel, Bilal Erdoğan'ın neden sahaya indiğini açıkladı: ''İki sebebi vardır...''
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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın gündem olan açıklamalarıyla ilgili olarak, ''Bakın Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur, iki; sonuç beklediklerinde de kötü olacaktır'' dedi.

Balıkesir'deki programı kapsamında, Susurluk Belediyesi binasının önünde kurulan sahnede halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın EYT ve gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik sert tepkilerinin de yer aldığı konuşmasına tepki gösteren Özel "Bakın Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur, iki; sonuç beklediklerinde de kötü olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'YE SORUYORUM HÜDA-PAR'A NE DİYORSUN?"

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar. Cumhuriyet'e karşılar. Benim HÜDA-PAR'a bir sözüm yok. Mikroba 'Sen neden hastalık yapıyorsun' diye hesap soramazsınız. Mikrop mikroptur. Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler... Hele Hele Tayyip Bey'in sağ kolunda HÜDA-PAR, öbür kolunda Bahçeli var. Bahçeli'ye soruyorum, sen bu HÜDA-PAR'a ne diyorsun Devlet Bey? Kimler kimlerle beraber? Oy toplarken milli-dini duyguları sömürenler milletin bayrağına, İstiklal Marşı'na karşı olanlara, Ankara'nın başkent olmasına karşı olanlara yüz veriyorlar, sırt sıvazlıyorlar. Artık takke düştü kel göründü. Halep oradaysa arşın burada. Bu milletin birliğinin, bayrağının, ezanın garantisi CHP'dir.

"HERKES O YAPILAN İŞİ AYIPLIYOR"

(Ayşenur'un cenazesinde yaşananlar) Bu beraberliği biz önemserken orada çıkıp siyaset yapmaya kalktılar. Didim örgütümüz o siyasi cambazlığa izin vermedi. Ama bunlarda oyun biter mi? Bunu önceden duydum, aradım. Haksızlık yapmayın, şehit cenazesinde ikilik çıkarmayın. Ayşenur Ezgi, sosyalist bir evladımızdı. Cenaze hepimizin. Din görevlisini alet ettirip, bir saat orada güya tarafsız gibi... Didim'de tarafsız, Ankara'da Tayyip Bey'in emrinden çıkmayacak. Olmaz olsun öyle tarafsızlık. Ayıp, yazık ettiniz dedim. Din görevlisini bu işe alet etme dedim. Hık diyemediler, omzumuzu sevip gittiler. Herkes o yapılan işi ayıplıyor. Meydanı bunlara bırakmadan ama bu yaptıklarını da yanlarına bırakmadan özgüvenli bir siyaset yapacağız. Türkiye'nin neresinde bir haksızlık, riyakarlık varsa karşılarında bizi bulacaklar.

"BİLAL ERDOĞAN MESAİ YAPTI"

Hiçbiri ortada yok, kim çıkmış ortaya Bilal Erdoğan. Hafta sonu mesai yaptı, gezdi, dolaştı, konuştu. Bakın Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur, iki; sonuç beklediklerinde de kötü olacaktır. 2019 yerel seçimleri... İmamoğlu birinci seçimi kazanmış, Bilal Erdoğan geziyor. O dernekte, bu tekkede geziyor. Binali Bey'e o seçimi Bilal Erdoğan kazandıracak... Bilal Erdoğan sahadaysa işler kötü demektir. Ama bu sefer iyi ki çıkmış.

"HER ŞEYİ ORTAYA DÖKMÜŞ"

Babasının diyemediğini demiş. Her şeyi ortaya dökmüş, Bilal Erdoğan'ın mümkünse elinden mikrofonu eksik etmeyelim. Kameraların karşısında hep Bilal kardeşim olsun. Suriyeliler suç oranında Türklere göre daha düşükler diyor. Onları uyumlu görüyor, burada tutmak istiyor. Biz önce iktidarınızı, sonra Suriyelileri yollayacağız. Efendim ucuz iş gücüymüş... Her gün suça bulaşanları sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermek nasıl bir vicdandır. İşte Suriyelinin dostu, bu milletin karşıtıdır.

'ERDOĞAN'IN OĞLUYUM BANA LAF ETTİ' DEME

'EYT çok büyük hataydı' demiş. 'Yattığı yerden para almak yok' diyor. Dünya kadar Suriyeli para alacak buna alkış tutacaksın, CHP'nin gayretiyle insanlara 12 bin 500 lira bağlandı, 'Bu parayı alıp yan gelip yatıyor' diyorlar. Bilal Efendi sen 12 bin 500 lirayı al bırak kira ödemeyi, çocuk okutmayı, bir başına karnını doyur da seni göreyim bir kere. Bu milletin yoksul emeklisinin aldığın 12 bin 500 lirayı bile çok gören, devletin sırtından gezen tozan, en güzel yerleri bedavaya alanların bu milletin açlığını anlamasını bekleyemeyiz.

Hiç huyum değil asla aileyle uğraşmam ama madem ki Bilal Bey, sen 'Babam partinin düşüşüne engel olamıyor, bu parti baş aşağı gidiyor, engel olamıyor, ikinci parti olduk bu işi ben kurtarırım diyorsan, meydana çıkıyorsan, kıspeti giyiyorsan cevabı alırsın. Sakın 'Erdoğan'ın oğluyum, bana laf etti' deme. Madem siyaset yapıyorsun karşılığını alırsın. Suriyelileri bu milletten üstün görenlere de, bu millete 'yattığı yerden para alıyor' diyenlere de verilecek bir tek cevap var. Senin vicdanın, insafın kurumuş. Seni hiçbir şey paklamaz ama senin babanın partisini seçim paklar, hodri meydan..."

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Etiketler CHP özgür özel bilal erdoğan
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