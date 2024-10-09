Özgür Özel: ''Biz Erdoğan ile mücadelede zaten ayaktayız''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM Genel Kurulu'nda ayakta karşılamalarıyla ilgili, ''Biz Erdoğan ile ayağa kalktık. Anayasa yapmak üzere ayağa kalkmadık. Koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık. Uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan ile mücadele ediyoruz ve biz Erdoğan ile mücadelede zaten ayaktayız'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 104 kişi anısına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yerde yaptırılan 10 Ekim Anıtı'nın açılış törenine katıldı. Özel, "O gün Suriye'den girip buraya gelene kadar önüne hiçbir engel çıkarılmayan canlı bombaya adeta birileri eskort verdi, önünü, yolunu açtılar. Geldiler, burada o cinayeti işlediler, işlettiler. Bu cinayet aydınlandığında, katliam aydınlandığında Türkiye’de çok şey aydınlanacak. Bir dönem değişmeden bu ülkede bu cinayet, katliam aydınlanmayacak. Ama o eylemi burada kim yaptırdı, sonuçlarından kim istifade etti? Türkiye’deki bütün terör örgütlerini bir anda kim kanlı eylemler için harekete geçirdi, o mekanizma nasıl işledi, bundan kim istifade etti? Bir dönüp ona bakmak lazım. Bir gün bakacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte anıtın açılışını yaptı. Özel ve beraberindekiler, daha sonra anıta karanfil bıraktı.

MADEN İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Özgür Özel, daha sonra Manisa'nın Soma ilçesinde özel maden ocağında işten çıkarılan ve Ankara'ya yürüyerek gelen maden işçilerini Kurtuluş Parkı'na ziyaret etti. Burada konuşan Özel, işçilerin ve emekçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM Genel Kurulu'nda ayakta karşılamaları ile ilgili tutumlarına ilişkin anket çalışması yaptırdıklarını söyleyerek, "O çalışma, yaptığımız tutuma ülke genelinde yüzde 74'lük destek olduğunu, AK Parti, MHP seçmeninde yüzde 90'ın üzerinde, İYİ Parti seçmeninde yüzde 80'in üzerinde, CHP seçmeninde yüzde 62'lik bir destek olduğunu, yüzde 38'i 'onaylamıyorum' dediğini söylüyor. Ancak aynı ankette bu durumun gerekçesi ifade edildiğinde bunu destekleyen CHP'lilerin oranı veya 'bunu destekliyorum' veya 'Özgür Özel'i destekliyorum' diyenlerin oranı yüzde 62'den 72-73'e çıkıyor. Bu benim çok beklediğim bir sonuç. Çünkü CHP seçmenini üzme peşinde değiliz; ama çok da kötü bir sonuç da olabilirdi. Yüzde 50-50 olabilirdi, çoğunluk rahatsız olabilirdi. Çünkü ayağa kalktığımız kişiyi 22 yıl boyunca ülkeye bunlara yaşatan kişi olarak değerlendirdiğinizde ben de olsam 'niye kalkıyor' diye düşünürüm. Ama meselenin özü şudur; Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu olarak görüldüğü için ve çekilen zulümler, acılar, sıkıntılar, şu madencilerin yaşadıkları iktidar medyasında yeterince tartışılmadığı, anlaşılmadığı için ve inanılmaz bir hegemonik, üstten kapsayan bir iktidar medyası kendi seçmeninin duygularını yoğun şekilde manipüle ettiği için CHP, ayağa kalkmadığında, gittiği bir köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor, 'siz bizi dinlemiyoruz ki biz sizi dinleyelim.' Veya 'siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz size ayağa kalkalım' diye yanıt veriyor" dedi.

Özel, "Biz Erdoğan ile ayağa kalktık. Anayasa yapmak üzere ayağa kalkmadık. Koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık. Uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan ile mücadele ediyoruz ve biz Erdoğan ile mücadelede zaten ayaktayız. Miting meydanlarında, işçilerin yanında ayaktayız. Biz, Meclis'in açılış günü, Meclis'in açılışını yapmasına Anayasal görevi gereği gelen ve son seçimlerde en çok oyu alan, cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine hürmeten ve makamına hürmeten ayağa kalktık. Bunun toplumda inanılmaz bir karşılığı var" diye konuştu.

'EN SERT MUHALEFETİ YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Özel, eylül ayı anketlerinde 9 anket ortalamasında 3 puan önde olduklarını söyleyerek, "Niye 6 puan önde olmayalım? Bizim yaptırdığımız ankette daha önce 4,5 puan öndeyken, 3,5 puan öndeyiz, 3 puan öndeyiz. Niye 5,5 puan olmayalım? Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. İktidara yakın şirketlerin birinde 7 puan gerideyiz, birinde çok küçük bir farkla öndeyiz. Niye iktidara yakın şirketlerin dahi geçen ay 1,5 puan da olsa bizi önde gösteriyor pozisyonunu muhafaza etmeyelim? O yüzden kimsenin yaptığını ve ettiğini unutmuyoruz. En sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten bugüne kadar yapılmamış mitingleri, muhalefeti yapıp da sonra Meclis’te 26 milyon oy almış Cumhurbaşkanı geldiğinde seçmene hürmeten ayağa kalkıp, alkış yapmamışız, bir şey yapmamışız, ne kaybediyoruz? Kaybediyorsak ben kaybediyorum, bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim. Bundan fırsat arkadan saldıran birileri olursa da onlar da saldıracak. Bu partinin birinci ve ikinci genel başkanının, üçüncü genel başkanının ne riskler aldığını, nelerle karşı karşıya geldiğini herkes biliyor. Kolay bir işe soyunmadık. Ben yaşananların anket sonuçlarının doğru irdelendiği takdirde CHP'ye fevkalade alan açan noktada olduğunu görüyorum. Yine de bu mevzulardan dolayı gönlü kırılmış, üzülmüş kim varsa hakkını helal etsin. Ben Özgür Özel olarak bütün sorumluluğa sahibim. Kendilerini de seviyorum. Onları hiç kandırmadım. Hiçbir zaman da kandırmam. İçleri rahat olsun" diye konuştu.

'TUNCER BEY'İN GELMESİNİ ARZU EDERDİM'

Özel, 10 Ekim Anıtı açılışına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katılmaması hakkındaki soruya, "Ben 10 Ekim Barış Derneği'nin tüm üyeleriyle yakın ilişki içindeyim. Bugün de açılışı gözyaşları içinde birlikte yaptık, pek çoğuyla. Bu tansiyon nereden niye yükselmiş, gerçekten bilmiyorum. Tuncer Bey'in gelmesini de arzu ederdim. Yarın anma var. Biz şunu yapmak istemedik; anma günü gidip orada bir tören yapıp, 'yas ile açılışı birbirine karıştırmayalım' dedik. Dernek de bunu kabul etmişti. Biz dedik ki Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu. O bir açılış yapıyor. Bu bir belediye etkinliği. Yarın göreceksiniz, 9-10 siyasi parti gelecek. Bazı siyasi partilerin konuşup, bazılarının konuşmadığı bir yer yapamayız. Bütün siyasi partilerin konuştuğu bir yer yapmaya da imkan yok. Onun için de kendilerine şu önerilmiş; dernek adına bir kişi ve Mansur Yavaş konuşsun. Ama işte 'siyasi partiler konuşmazsa biz olmayız' gibi bir iletişimsizlik olmuş. Keşke olsalardı, keşke konuşsalardı. Aramızda hiçbir sorun yok" dedi.

DHA