Özgür Özel: ''Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha kameralar karşısına geçerek "Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamasında eylemlerinin amacını ve yöntemi için "Biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladına saçının teline dokunmadan" sokaklarda olacaklarını söyleyerek hiçbir kanunsuz yasağa uymayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Özel, "Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer. Bugün biz, polisimize dokunmadan, hiçbir evladımızın saçının teline zarar gelmeden meydanlardayız, sokaklardayız. 3 gündür uyumadığımız gibi bugün de uyumayacağız" dedi.

Özel, İstanbul'un farklı ilçelerinde yapılacak eylemlerde "İstanbul'un, Şişli'nin, Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz" şeklinde açıklamada bulunarak, hükümete karşı güçlü bir duruş sergileyen bir tavır aldı. Ancak eylemlerinin "ekonomi kötüye gitmesin, huzur ve düzen bozulmasın" amacını taşıdığına da dikkat çekti.

Özel, düzenin bozulmaması gerektiğini belirterek, "Pazartesi günü öğrenciler okula gitsin, işçiler işine gitsin" dedi ve Türkiye'nin normal bir hayata dönüşünü istediğini vurguladı.

Son olarak, "Ne yapacaksınız diyene cevabımız: Korkmuyoruz!" diyerek, eylemlerinin durdurulamayacağına dair güçlü bir mesaj verdi. Özel, aynı zamanda 81 ildeki partilileriyle birlikte sokaklarda olacaklarını ve hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini belirtti.

İşte Özel'in konuşmalarından satır başları;

"Bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Çağlayan Adliyesi ise Çağlayan, olmazsa Vatan. Çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer. Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan 81 ilde sokaklardayız meydanlardayız. Durmayacağız, anayasaya aykırı hiçbir yasağa uymayacağız.

İstanbul'un iradesine, Şişli'nin iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz. Biz ekonomi kötüye gitsin istemeyiz. Huzur,düzen bozulsun istemeyiz.

Ekrem Başkan'ın ricası var; 18 yaş küçüklerden de oylarını talep ediyor. Evde notlarını hazırlayıp sandıklara atabilirler. Onları da dayanışma sandıklarına atmak üzere gelebilirler. Onları okumak istiyor.