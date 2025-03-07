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Özgür Özel canlı yayında iktidara seslendi: ''Bizden helallik almaları lazım''

Özgür Özel canlı yayında iktidara seslendi: ''Bizden helallik almaları lazım''
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısıyla devam eden süreçle ilgili olarak ''Biz DEM Parti ile görüştüğümüzde 'Dem'lenmek' oluyordu. Bizden bir helallik almaları lazım'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'de konuk olduğu "İlker Karagöz ile Çalar Saat" isimli programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte "silah bırakma ve fesih" çağrısıyla devam eden süreçle ilgili konuşan Özel "Bir sihirli değnek var. O değnek Devlet Bey'e değdi, 'terörist' dediği, 'kapatılmalı' dediği DEM Parti'yle el sıkıştı. Şimdi halaya duruyor. Aynı değnek Öcalan'a değmiş. O da yaptığı açıklamayla PKK'ya 'teslim olun' diyor. Sonra böyle kalacak öyle mi? Çocuklar inanırsa buna bizim de inanmamızı beklesinler. Demokrasilerde sihirli değnek olmaz" dedi.

Özel, "Bu döneme bir isim verilmediği için 'süreç süreci' diyeceğim. Barış halayı gibi söylemler kötü bir şey değil. Biz DEM Parti ile görüştüğümüzde 'Dem'lenmek' oluyordu. Bizden bir helallik almaları lazım. Şehit ve gazi ailelerinin rızası alınmalı. Bu aileler, süreçte samimiyet olsun ve siyasete alet edilmesin istiyor" diye konuştu. 

'ADNAN BEKER' TARTIŞMALARI: 14 MAYIS'I HATIRLATTI

Özel, Ankara Milletvekili'nin CHP'ye katılmasına ilişkin tartışmalar için de "Adnan Beker’in gelmesine bozulan arkadaşlar 14 Mayıs’ta CHP listelerinden kimler geldi kimler geçti o zaman hiçbir şey demiyorlardı. O gün 39 milletvekili verilirken kalemi elinde tutan arkadaş dönmüş öbür taraftan Adnan Beker’in gelmesine laf ediyor. Adnan Beker bağımsız kalmış 6 aydır. 7 kere AK Parti'den teklif gitmiş, 'Ben muhalefet oylarıyla seçildim duruyorum' demiş. Partisiz oldukça sürekli teklifte bulunuluyor, davet oluyor. O süreci bitirmek istemiş, 'baba ocağına geleyim' demiş. Bizimle birlikte gelecek çalışacak, mücadele verecek. Hatasıyla sevabıyla oluşmuş olan parlamento bu. Biz buradan bir denklem çıkarmaya, bir iktidar yürüyüşü çıkarmaya çalışıyoruz. Öyle herşey güllük gülistanlıkmış da konforlu şartlarda siyaset yapıyormuşuz gibi düşünülmesin. Gün gelecek o bir milletvekili, hani o bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, o at vatanı kurtaracak derler ya? Belki o bir çivi, önümüzdeki bir anayasa değişikliği getirdiklerinde nalı, atı ve vatanı kurtaracak" yorumu yaptı. 

MİLOR'A SORUŞTURMA TEPKİSİ: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’nda yemek yiyerek deneyimlerini paylaşan ünlü yemek gurmesi Vedat Milor hakkında, "örtülü reklam" iddiasıyla soruşturma başlatılması üzerine de "Sen emekline evde ya da dışarıda ihtiyaç duyduğu zaman karnını doyuracak imkanı yaratmayacaksın. Sonra övüldü diye soruşturma açacaksın. Allah akıl fikir versin" diyerek yanıt verdi. Özel, Kent Lokantalarını ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı. 

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Etiketler CHP özgür özel abdullah öcalan PKK dem parti
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