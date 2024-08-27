Özgür Özel: ''CHP değişecek, Türkiye değişecek''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''CHP demokratikleşecek Türkiye demokratikleşecek, Cumhuriyet Halk Partisi değişecek Türkiye değişecek, Türkiye'de iktidar değişecek Türkiye'deki insanların geleceği değişecek'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, milletvekilleri, parti kurmayları ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda, 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda gündeme alınması planlanan bazı konular görüşüldü.

"BİRİLERİ BEKLİYOR Kİ TARTIŞALIM, KENDİ İÇİMİZE DÜŞELİM"

Toplantıda konuşan Özel, "Birileri bekliyor ki tartışacağız, birileri bekliyor ki, kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız, milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki; birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen, sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma, biz biriz, beraberiz, kararlıyız, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz" diye konuştu.

"SOSYALİST ENTERNASYONEL'İ TÜZÜK KURULTAYIMIZA DAVET ETTİK"

Özel, "2'nci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonal'in başkanlık divanında verdiğimiz bir önerge ile, tüzük kurultayımızın toplantısına Sosyalist Enternasyonal'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettik. Orada bizimle birlikte çalışacaklar. Tüzük değişikliklerimizi dünyadaki iyi örneklerle katkı sağladılar, gerektiğinde konuyu orada açacaklar, anlatacaklar. Programla ilgili ortaya koyacağımız yol haritasına tüm dünyadan başarılı örneklerle ve deneyimlerle katkılar sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

'AHLAT'A TOPLANTI YAPMAYA DEĞİL, VERDİĞİ MESAJLARLA YENİ TARTIŞMALARI BAŞLATMAYA GİTMİŞTİR'

Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıl sonra Ankara dışında ilk kabine toplantısını yaptı Ahlat'ta. Ahlat'a toplantı yapmaya değil; fotoğraf çektirmeye, mesaj vermeye değil, verdiği mesajlarla yeni tartışmaları başlatmaya gitmiştir. Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde, oranın ruhuna uygun bir konuşma yerine eski polemikleri özleyen ve bizi tartışmalara çekmeye çalışan bir konuşma yaptı. Fotoğrafta bir yanına ittifak ortağını öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan HÜDA PAR'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu ve bir fotoğraf verdi. Verdi ki; yeni tartışmalar başlasın, yeni gerilimler olsun ve esas mesele bir kenarda unutulsun. O fotoğrafın utancını, o fotoğraftakilerin birbiriyle olan çelişkilerini, belki de çelişir gibi görünüp de nasıl aynı kötü emeller üzerinde örtüştüklerini tarih önünde n lot ediyorum, zihnime, kalbime emanet ediyorum. Ama o gün oradaki tonun, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çekmeye çalıştığı yerin bir tuzak olduğunu da bütün yol arkadaşlarımın bilmesini isterim" şeklinde konuştu.

“BİZ BAŞARIRSAK TÜRKİYE'DE BAŞARACAK VE EMİNİM HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tarihi bir dönemeçte ve büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Partimizin değişim adımlarıyla başlayıp ülkemizin değişimiyle devam edecek olan bu süreci büyük bir sorumluluğu var. Her birimizin üzerinde ve her birimiz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu sorumluluğun karşılığını hissetmek anlamak ve büyük bir çabayla vermek zorundayız. Tabi, biz adımlarımızı doğru bir biçimde atmaya devam ettikçe emin olunuz sadece partimiz değil, Türkiye doğru yolda ilerleyecek ve geleceği çok daha güzel olacak. Biz başarırsak Türkiye'de başaracak ve eminim hep birlikte başaracağız. Önce kendimizi sonra ülkemizi değiştireceğiz" diye konuştu.

DHA