Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kararını verdi

CHP lideri Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı adayı değilim" cevabını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, şunları söyledi:

-Bugünkü CHP grubunda veteriner yok, emekli vali yok. Belli mesleklerden olmazsa olmaz. Hayvancılık konuşuyoruz veterinerimiz yok.

-Ön seçimleri buna göre de ayarlamamız lazım. Her şey var sendikacı yok. Herkes kim öne geçiyor diye bakıyor. Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz.

Özel, erken seçimle ilgili, "Bugün karar alalım, 60 gün sonra iktidarız ama seçim için ya Tayyip Bey 'evet' diyecek ya da Meclis'te çoğunluk, o da yok. Biz erken seçim istiyoruz, teknik şartları elimizde bugün yok ama emekliler sokaklara dökülürse, işçiler tepkilerini erken seçim talebiyle dile getirirse o zaman olur" diye konuştu.

Özel, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

-Aday değilim. Çok net. Ben daha önce de anlatmıştım, cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve o gece genel başkan olmaya adayım.

-Bu hiç azımsanacak bir irade, hedef değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarını sona erdiren, CHP'li cumhurbaşkanı seçtiren bir genel başkan olan, bu işi başaran ekipte genel başkanlık yapmış biri olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü.

-Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıya tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım.