Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te!
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CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu toplam 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM'ye ulaştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni bir dokunulmazlık hareketliliği yaşanıyor. Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu farklı siyasi partilere mensup 12 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.
DHA
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