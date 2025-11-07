Özgür Özel de aralarında... 12 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Grup Başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

DHA