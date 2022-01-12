Özgür Özel Enes Kara gibi hisseden gençlere böyle seslendi: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Enes Kara gibi hisseden, umutsuzluğa kapılmış gençlere telefon numarasını paylaşarak yardım eli uzattı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara önceki gün, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etti.

Bu ölüm, cemaat yurtlarındaki şartları ve Türkiye’deki gençlerin durumunu yeniden gündeme getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda gençlere şöyle seslendi:

'BİRLİKTE ÇARE ARAYALIM, HALLEDERİZ'

“Enes Kara gibi benzer ya da farklı sebeplerle cemaat/tarikat/vakıf yurtlarına mahkum edilmiş kendisini risk altında hisseden umutsuzluğa kapılmış her bir kardeşime çağrımdır: Bana ulaşın, birlikte çare arayalım. Hallederiz!”

Özel paylaşımdan bir telefon numarası ve mail adresi de verdi.