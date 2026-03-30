Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitinginde yaptığı konuşmaya ilişkin ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitingindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarını TCK 299 kapsamında değerlendirerek soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Ne olmuştu?

"101. Millet İradesine Sahip Çıkıyor Kuşadası" mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreçte tek başına bir partiyi değil, bir partinin adaylarını değil, bir sistemi, bir rejimi savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusundan emanet Cumhuriyet'in en büyük kazanımı olan sandığı savunuyor. Sandık olur, patron millettir. 'Gel' dediği gelir, 'Git' dediği gider. Ama bu millet eğer sandığına el uzatılırsa, darbeye kalkışılırsa asla ve asla o darbeyi yapanlara sessiz kalmaz. Ne 1960, ne 12 Mart Muhtırası, ne 1980 darbesi, ne 15 Temmuz darbesi... Darbeyi yapanlara bir şey kazandırmamış, darbeyi yapanları savunan kimse kalmamış. O darbenin mağdurları eninde sonunda bu millet tarafından tekrar baş tacı edilmiştir.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sen bu ülkede başbakanlık yaptın. Cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe, başarıları olan, seçimler kazanmış bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti, aday olmayıp çekilsen de... Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın. Böyle anılacaksın."

DHA

