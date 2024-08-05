Özgür Özel: ''İktidar olamazsak görevi bırakacağım''

CHP İl Başkanları Toplantısı’na katılan CHP Lideri Özel, “Tüm anketlerde öndeyiz. Partiyi ilk seçimde iktidara taşıyamazsam görevi bırakacağım” dedi. Tüzük değişikliği gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda il başkanları, çerçevesi belli önseçim ve milletvekilliğine dönem sınırı getirilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları toplantısına katıldı. 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüzük kurultayına yönelik gerçekleştirilen toplantıda Özel’in, “Örgütün kararına uyacağım” dediği bildirildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, parti tüzüğünün, “Yeni yüzyıla yakışır bir şekilde” hazırlanacağını söyledi.

31 Mart 2024 seçimlerinden bugüne yapılan tüm anketlerden CHP’nin birinci parti olarak çıktığını ifade eden Özel, “İktidara geliyoruz” diye konuştu. Özel’in öte yandan, daha önce de söylediği, “CHP'yi ilk seçimde iktidar yapmazsam genel başkanlığı bırakırım" sözünü de tekrarladığı kaydedildi.