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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yarın Ankara’daki ofisinde ziyaret edecek.

CHP lideri Özgür Özel’in yarın Ankara’da partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.


Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti.

 İki isim yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Etiketler özgür özel kemal kılıçdaroğlu chp görüşme ankara
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