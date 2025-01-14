  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel kürsüye belgelerle çıktı: ''Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor''

Özgür Özel kürsüye belgelerle çıktı: ''Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor''

Özgür Özel kürsüye belgelerle çıktı: ''Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor''
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak bir takım belgeler gösterdi. Özel, ''Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. AK Parti'nin fiyonklusu yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş, MHP'li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın dün sabah saatlerinde "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İktidarın Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı operasyonla ülke gerçeklerinin konuşulmaması adına suni gündem yaratma çabası içinde olduğunu belirten Özel, gerçekleri konuşmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantı öncesi "kırmızı kart" dağıtılan salonda konuşan Özel, "Biz Beşiktaş operasyonuyla 'Acaba bu zamların, geçim sıkıntısının üstünü örtebilir miyiz? CHP'yi istediğimiz gündeme çekip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlayabilir miyiz?' dediler" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN FİYONKLUSU YURTDIŞINA KAÇTI"

Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını da gündeme getiren Özel, "66 ülkede faaliyet gösteren Bakan Ersoy'un bizzat başkanı olduğu vakıf var. Yolsuzluk iddiaları gündeme çıktı. Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. Şeref Ateş, AK Parti'nin fiyonklusu yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş, Mhp'li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor" dedi.

"BELGEYİ BAHÇELİ'YE YOLLAYACAĞIM"

Özel, partisinin grup toplantısına getirdiği belgeleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yollayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İHA'nın aktardığına göre, Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş'in Suriye'de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı. 

2 Ocak'ta Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 18 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Şeref Ateş'in evine gidildiği, ancak evde kimse olmadığı için arama veya gözaltı yapılamadığı bildirildi. 

Etiketler chp grup toplantısı özgür özel Yunus Emre Vakfı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay olacak sözler Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay olacak sözler Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı Binlerce emekliyi izaha çağıran SGK, borçlulara e-hacize başladı! Binlerce emekliyi izaha çağıran SGK, borçlulara e-hacize başladı! Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Son genel seçim anketi açıklandı: Kararsızlara dikkat! Son genel seçim anketi açıklandı: Kararsızlara dikkat! Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı! Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı! Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! Menzil tarikatında miras kavgası: Savaş baltalarını çıkardılar! Menzil tarikatında miras kavgası: Savaş baltalarını çıkardılar! İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti! İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar En çok kazanan Türk Youtuberların kazançları açıklandı En çok kazanan Türk Youtuberların kazançları açıklandı Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım'' Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım'' AK Partili isim ''Erdoğan yeniden aday olacak'' diyerek erken seçim için tarih açıkladı AK Partili isim ''Erdoğan yeniden aday olacak'' diyerek erken seçim için tarih açıkladı Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış!