Özgür Özel kürsüye belgelerle çıktı: ''Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor''

CHP lideri Özgür Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak bir takım belgeler gösterdi. Özel, ''Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. AK Parti'nin fiyonklusu yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş, MHP'li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın dün sabah saatlerinde "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İktidarın Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı operasyonla ülke gerçeklerinin konuşulmaması adına suni gündem yaratma çabası içinde olduğunu belirten Özel, gerçekleri konuşmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantı öncesi "kırmızı kart" dağıtılan salonda konuşan Özel, "Biz Beşiktaş operasyonuyla 'Acaba bu zamların, geçim sıkıntısının üstünü örtebilir miyiz? CHP'yi istediğimiz gündeme çekip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlayabilir miyiz?' dediler" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN FİYONKLUSU YURTDIŞINA KAÇTI"

Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını da gündeme getiren Özel, "66 ülkede faaliyet gösteren Bakan Ersoy'un bizzat başkanı olduğu vakıf var. Yolsuzluk iddiaları gündeme çıktı. Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. Şeref Ateş, AK Parti'nin fiyonklusu yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş, Mhp'li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor" dedi.

"BELGEYİ BAHÇELİ'YE YOLLAYACAĞIM"

Özel, partisinin grup toplantısına getirdiği belgeleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yollayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İHA'nın aktardığına göre, Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş'in Suriye'de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı.

2 Ocak'ta Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 18 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Şeref Ateş'in evine gidildiği, ancak evde kimse olmadığı için arama veya gözaltı yapılamadığı bildirildi.