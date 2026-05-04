Özgür Özel resmen ilan etti: CHP seçim için 81 ilde sokağa iniyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni mücadele dönemini "savunmadan hücuma geçiş" olarak ilan etti. 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bin sandık görevlisinin sahaya indiğini belirten Özel, iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için vites yükselttiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Özgür Özel, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla CHP'nin yeni yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak yoğun bir saha çalışması başlattıklarını duyuran Özel, futbol jargonuna atıfta bulunarak "En iyi savunma hücumdur" mesajı verdi.

"Sandık Görevlileri Seçmenle Buluşuyor"

Seçim çalışmalarının yeni bir aşamaya girdiğini kaydeden Özel, sandık güvenliği ve seçmen iletişimi konusunda şu kritik verileri paylaştı:

"Bugün itibarıyla 106 bin sandık görevlimiz, oy kullanacak vatandaşlarla birebir görüşmeye başlıyor. Hedefimiz bu sayıyı iki ay içinde 186 bine ulaştırmak. Seçmenimiz sandığa geldiğinde, ismini bildiği, elini sıktığı tanıdık bir yüzle karşılaşacak. 'Sandıklar sağlam mı?' sorusuna 2,5 yıl önceden cevabımızı veriyoruz: İrademiz sağlamdır!"

Ekonomi ve Ara Zam Çağrısı Gündemdeki enflasyon rakamlarını da değerlendiren Özel, TÜİK verilerine göre yıllık hedefin 4 ayda aşıldığını belirtti. Dünyadaki 100 ülkenin yıllık enflasyonunun Türkiye'nin bir aylık rakamından az olduğunu söyleyen Özel, hükümete acil bir çağrıda bulundu:

Acil Müdahale: "Dört aylık enflasyon %14,6’ya ulaşmıştır. Memur, emekli ve emekçi zamları erimiştir."

Ara Zam Şart: "Bütün maaşlarda ve devlet ödemelerinde hızlı bir düzeltmeye ve ara zama ihtiyaç vardır."

"Hiçbir Kumpas Bizi Yolumuzdan Çeviremez"

Konuşmasında toplumsal adalet ve yoksullukla mücadele vurgusu yapan CHP lideri, partisine yönelik olası operasyonlara da rest çekti. Özel, "Yolumuza kurulan hiçbir pusu, yürüyüşümüzü durduramayacak. Bizim müjdemiz sadece seçim kazanmak değil; yozlaşmanın bittiği, verginin adil toplandığı ve kutuplaşmanın son bulduğu bir Türkiye müjdesidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz" dedi.

Basın mensuplarından "Bundan sonra ne olacak? Nasıl bir mücadele vereksiniz? Nasıl direneceksiniz?" sorularının geldiğini belirten Özel, "Buna kurumsal ama halk arasında çokça kullanılan ve futbolda da bütün dünyada çok beğenilen bir yanıtımız var. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bu kötülüklerin tamamını yapanlara karşı onları değiştirmek, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu ve işsizliği nasıl yok edeceğini, asık suratları nasıl güldüreceğini, umutsuzluğun yerini umuda nasıl çevireceğini anlatıyor" yanıtını verdi.

"SEÇİM ÇALIŞMALARI YENİ BİR EVREYE GİRDİ"

Seçim çalışmaları yeni bir evreye girdiğini kaydeden Özel, "Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir. Bu işin son günü, seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan ve yılmadan çalışacaklar. Biraz önce ifade ettiğim gibi merkezi düzeyde, dört koldan sahadayız. Merkez Yönetim Kurulumuz, Parti Meclisi üyelerimiz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz; ayrıca illerde ve ilçelerde il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız; kadın ve gençlik kollarımız hep birlikte sahada olacaklar" diye konuştu.

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖZEL VURGU

"Sandık görevlilerimize özel bir vurgumuz var" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle 106 bin sandık görevlimiz, seçim günü sandıklarında görev yapacak 106 bin arkadaşımız o gün sandıklarında oy kullanacak kimi köyündeki 40 kişi, kimi büyükşehir ilçesindeki 300 - 320 kişiyle birebir görüşmeye, yüz yüze görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, kendini tanıtmaya, onları tanımaya ve bundan sonra her fırsatta onlarla birlikte olmaya başlıyor. Geçmişte seçime iki ay kala ‘Sandıklar sağlam mı?’ sorusuna 2,5 yıl önceden verdiğimiz cevap ‘Sandık görevlileri tamamdır, irademiz sağlamdır’ ve oy kullanmaya geldiklerinde o güne kadar en az beş - altı kez görüşmüş oldukları, tanışmış oldukları, belki artık birbirlerinin ismini öğrenmiş oldukları sandık görevlilerimiz bugünden itibaren çalışmaya başlıyor. Rakam, 4 Mayıs 2026 itibariyle 106 bindir. Ellerindeki ‘Benim Sandığım’ uygulama programlarıyla, saha ziyaretlerine bu sabah çıkmaya hazır olduklarını bizlere yaptıkları bildirimlerle. Bu rakam en nihayetinde 186 bin hedef sayısına ulaşacaktır. Bunun için önümüzdeki iki ayı hedefliyoruz. İki ayın sonunda tüm sandık görevlileri kapıları çalmaya, kendilerini tanıtmaya, tanışmaya ve bundan sonra sürekli bir iletişim halinde olmaya devam edecekler. ‘Bugünden itibaren çarşıda, pazarda, caddede, sokakta, çalmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmadan çalışmaya başlıyoruz’ diyemem, örgütümüzün halen çalışmakta olan neferlerine haksızlık olur. Ama tam kadro bu çalışmalara katılıyoruz."

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

"Kasım 2023’ten beri 242 kez meydanlarda olan milletimize demokrasiyi kurtarmadan eve dönmemeleri çağrısını yapıyoruz" ifadesini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"Bunun için herkes çağrıldığında meydanlarda, sokaklarda, eylemlerde ve sözünü söylemesi gereken neresiyse orada buluşmalı, son sözü de sandıkta söylemeli, milleti kurtarmalıdır. Onlar evlerine döndüklerinde bizleri de kapılarında bulacaklar. Bugünden itibaren hep beraber yeni bir aşamaya geçiyoruz. Milletimiz yıllardır her alanda adaletsizlik yaşıyor. Gelirde adalet yok, vergide adalet yok, mahkemelerde adalet yok, sosyal hayatta adalet yok. Bitmeyen bir ekonomi krizin ortasındayız, iktidar değişmediği takdirde krizin biteceğine yönelik en ufak bir inanç, en ufak bir gösterge de yoktur."

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Enflasyon verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bugün açıklanan rakamlarla dört aylık enflasyon yüzde 14,6’ya ulaşmıştır. Bu iktidarın bu yıl başlarken yıllık enflasyon hedefi yüzde 16’ydı. Bir yılda ulaşılacak noktaya enflasyon rakamları ki TÜİK’in rakamlarının ne kadar tartışmalı olduğunu sadece hatırlatmak isterim. TÜİK rakamlarına göre bir yıllık hedefe, dört ayda ulaşılmıştır. Yani memura verilen, emekliye verilen, emekçiye verilen zamlar bu yüzde 16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bu hedefe neredeyse dört ayın sonunda ulaşılmıştır" diye konuştu.

"ARA ZAM YAPILMALI" ÇAĞRISI

"Bu yüzden mutlaka bütün maaşlarda bir ara zam, bütün ödemelerde, devletin bütün ödemelerinde vatandaşa yapacağı bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır" diyen Özel, şunları söyledi:

"Aylık yüzde 4,18’lik oran, maalesef bu aylık oran 100 ülkenin yıllık enflasyondan fazladır. Yanlış duymadınız. Dünyada 100 ülkede bizde bir ayda yaşanan enflasyon bir yılda yaşanmıyor. Bizim vatandaşlarımız böyle bir kötü yönetime mecbur bırakılmış durumda. Her gün iğneden ipliğe zam haberlerine uyanıyoruz. Her gün hukuksuz bir operasyona uyanıyoruz. Her gün derinleşen bir eşitsizlikle yüzleşiyoruz, güvende tutulmayan yurttaşlarımızın acı haberlerine uyanıyoruz her gün. İşte tüm bu adaletsizliklere karşı sokaktayız. Türkiye’yi bu hale getirenler bu millete umut olamadılar, asla da olamayacaklar. Türkiye’nin umudu; tüm demokratların özgür, bağımsız, adil ve refah içinde bir ülke kurma mücadelesini birlikte vermesindedir. Bunun için mücadeleyi ülkemizin her bir mahallesinde, her bir caddesinde, her bir sokağında, her bir evin kapısında, her köyün mezranın kahvesinde, yani vatandaşımız neredeyse orada sürdürmeye kararlıyız."

"HİÇBİR KUMPAS BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEYECEK"

"Bundan sonraki süreçte artık bizim verdiğimiz mücadele bir kararlılık değil, bir müjde içermektedir" diyen Özel, şunları söyledi:

"Bizim müjdemiz, seçim kazanma müjdesi değildir. O sandığa vardığımızda seçimi kazanacağımızdan zaten eminiz. Bizim müjdemiz, yönetimde yozlaşmanın bittiği, güçlü kurumların, güçlü kuralların yani sarsılmaz bir sistemin hayat bulduğu Türkiye müjdesidir. Bizim müjdemiz, faize, israfa, lükse, şatafata giden kaynakların son bulduğu, verginin adil toplandığı ve hakça bölüşüldüğü bir Türkiye müjdesidir. Bizim müjdemiz, düşmanlığın, kutuplaşmanın, ötekileştirmenin bittiği, milletimizin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye müjdesidir. Bizim müjdemiz, devleti güçlü, milleti huzurlu, vatandaşları eşit ve özgür kılma müjdesidir. Söz veriyoruz, hiçbir operasyon, hiçbir kumpas bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Yolumuza kurulan hiçbir pusu, yürüyüşümüzü durduramayacak."