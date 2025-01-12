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Özgür Özel sandığı işaret etti: ''Erdoğan yeniden aday olmak istiyorsa...''

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Erdoğan yeniden aday olmak istiyorsa, mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız hemen gelsin, isterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz'' açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Çiğli Belediyesini ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu olduğunu söyleyen Özel, “Mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız hemen gelsin, isterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Biraz zamana ihtiyacı varsa 2025'in Ekim sonu Kasım başını işaret etmiştik. Aday olmak istiyorsa tarih o tarih. Mart'ta yapmak istiyorsa Mart'ta, Ekim'de yapmak istiyorsa Ekim'de. Biz dünden razıyız bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz, gelsin aday olsun. Yok, aday olacağım diyerek sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip sonra kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Erdoğan yeniden aday olmak istiyorsa, mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız hemen gelsin, isterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz'' açıklamasını yaptı.

“Kendilerine güveniyorlarsa seçim kararı alsınlar”

2027 yılının ikinci yarısı için işaret edilen seçimle ilgili konuşan Özel, “O rüyada görülecek bir darı ambarı, ancak aç tavuklar görür. Öyle 2027'ye kadar milletin dayanacak gücü yok. Millet aç, millet zorda. 14 bin 500 TL emekli maaşı vereceksin sonra 2027 sonlarında diyeceksin. O güne kadar orada size kalmayı kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz? O darı ambarından çıksın, rüyadan uyansınlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu hafta seçim kararı alsınlar, hodri meydan” diye konuştu.

“Yeni başkanın uyarılmaya ihtiyacı var”

Diyarbakır'da seçilen AK Parti İl Başkanının Hz. Nuh benzetmesine dair konuşan Özel, “O açıklama utanç verici. Geminin kaptanına ne atfettiği belli ama ahaliyi neyin yerine koyduğu da belli. Nuh'un Gemisi'ne tüm hayvanlardan kurtarmak üzere bir tanesi alınır. Ağzından çıkanı kulağı duyacak. Yeni başkanın uyarılmaya hatta belki de hiç başlamadan bıraktırılmaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“MHP'deki kırılmayı hep birlikte takip edeceğiz”

Abdullah Öcalan için MHP'li bir vekilin dil sürçmesiyle 'Öcalan Beyefendi' demesine ilişkin Özel, “Bunu herhangi bir muhalefet vekili ya da sokakta vatandaş söylese vekile fezleke vatandaşın kapısına da koçbaşıyla gelir sabahın köründe girerler. Eskiden 'Sayın Öcalan' diyenlere ağza alınmayacak laflar edenler, şimdi bu noktalara geldi. Hatta ben bir şey söyleyeyim, hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. O ifadeler sadece MHP'deki o vekile mahsus dil sürçmesi değil. Bazı görüşmelerde çok üst düzeydeki MHP'liler tarafından kullanıldığından haberdarız. Ama bugün ispatlayacak bir şey yok, zaman bu ifadelerin kimler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya çıkartacak. MHP'deki bu kırılmayı hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

İHA

Etiketler CHP özgür özel recep tayyip erdoğan seçim
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