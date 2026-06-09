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Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya bir kez daha tazminat ödeyecek

Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya bir kez daha tazminat ödeyecek
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Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'i, 2021 yılındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Süleyman Soylu'ya 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu arasında süregelen hukuki mücadelede mahkeme, kararını Soylu lehine verdi. Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda "kişilik haklarına saldırı" olduğuna hükmetti.

Özgür Özel'in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde kendi resmi sosyal medya hesaplarından Süleyman Soylu'yu hedef alarak yaptığı paylaşımlar, yargı tarafından mercek altına alındı.

Özgür Özel 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, yapılan incelemeler sonucunda bu ifadelerin ifade özgürlüğü ve siyasi eleştiri sınırlarını aşarak, dönemin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun kişilik haklarını ihlal ettiğine kanaat getirdi. Kararda, belirlenen 20 bin liralık manevi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Soylu'ya ödenmesi kesinleştirildi.

Öte yandan, Özgür Özel tarafından açılan karşı davanın da mahkeme tarafından reddedildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Soylu Üç Davayı Da Kazandı

Soylu, geçtiğimiz günlerde de Özgür Özel'e karşı açtığı iki ayrı manevi tazminat davasını kazanmış, mahkemeler Özel'in tazminat ödemesine hükmetmişti. Son kararla birlikte Özgür Özel'in Süleyman Soylu'ya yönelik açıklama ve paylaşımları nedeniyle açılan davalarda verilen yargı kararlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

 

İHA

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Etiketler CHP özgür özel Süleyman Soylu
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