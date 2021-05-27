Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya kanun maddesiyle seslendi

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü liderinden 10.000 dolar alan siyasetçiyi açıklamak zorundadır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

Özel, "10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü liderinden 10.000 dolar alan siyasetçiyi açıklamak zorundadır.

Açıklamadığı her gün, Türk Ceza Kanunu'nun "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" başlıklı 279'uncu maddesini ihlal etmekte suç dosyasını daha da kabartmaktadır."