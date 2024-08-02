Özgür Özel: ''Üreticiye nasıl olur da 130 lira verip maliyetin altında çalıştırırsınız?''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) belirlediği fındık fiyatını eleştirerek, ''Bu fiyatın hızla revize edilmesini talep edeceğiz'' dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Özel, ilk olarak partisinin il başkanlığını, ardından da Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel, Ordu'da daha önce 1 belediyelerinin olduğunu, bugün 4 belediyelerinin bulunduğunu ve başkanlarla aynı fotoğraf karesinde yer almanın son derece keyifli olduğunu söyledi. Karadeniz Bölgesi'nde geçen seneye göre çok daha fazla yüzlerinin güldüğünü ifade eden Özel, “Çünkü Artvin'i korumanın yanında Giresun'u, Sinop'u, Bartın'ı yeniden kazanmış durumdayız. Büyükşehirlerde ise Samsun, Ordu ve Trabzon'da merkez ilçeleri kazanmak suretiyle gelecek dönem için artık bu büyükşehirleri kazanacağımız çok belli” diye konuştu.

Açıklanan fındık fiyatlarına tepki

Genel Başkan Özgür Özel, bugün fındık mitinginde fiyatların bir an önce açıklanması dile getirmek için geldiklerini ancak fiyatların miting öncesi açıklandığını ve açıklanan fiyatların da yetersiz olduğunu ifade ederek, “Bugün bir amacımıza ulaştığımız görülüyor. Apar topar fındık fiyatını açıkladılar. Ama fındık fiyatını 130 lira, 133 lira, 135 lira olarak açıkladılar. Bu tamamen bir ihanettir. Bu fındık üreticisine fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir. Sakarya'dan Artvin'e kadar, Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a, Bartın'a, Kastamonu'ya Samsun'a tamamen ihanettir. Bu fiyatlarla bu insanlar borçlarını ödeyemezler. Enflasyonla mücadele için şöyle sığ bir bakış açısı var. Para çok olursa harcanır, harcanırsa enflasyon olur. Temelde makroekonomi açısından doğru bir tespit, ama bunu yaparken sen bu parayı fındık üreticisine maliyetin altında vereyim, ilacın borcunu ödesin, kredi borcunu ödesin, mazotun borcunu ödesin, diğer borçlarını ödesin, kendine para kalmasın ki enflasyon düşsün. Bu insanları açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum ederek enflasyon düşürülmez. Bu Ordu ve Giresun'daki fındık üreticisini haciz tehlikesi ile karşı karşıya bırakarak olmaz. Üreticiye nasıl olur da 130 lira verip maliyetin altında çalıştırırsınız? Bugün kim maliyetin altında iş yapıyor. Hangi patrona ve müteahhitte maliyetin altında iş yaptırabiliyorsun da 5 milyon kişiyi etkileyen 500 bin fındık bahçesindeki emekçiye sen bu maliyetin altında bir fiyatı veriyorsun? Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir. Karadeniz'i açlığa, sefalete mahkum etmektir” ifadelerine yer verdi.

“Mitingimiz uyarı ve talep mitinginden, tepki ve protesto mitingine dönüşecek”

CHP Genel Başkanı Özel, Giresun'da yapacakları miting ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Mitingimiz uyarı ve talep mitinginden ister istemez tepki ve protesto mitingine dönüşecek. Bu fiyatın hızla revize edilmesini talep edeceğiz. Bu fiyatlarla sadece fındık üreticileri değil, fındığın bir milli ürün olarak, bir ihracat ürünü olarak, üretildiği kentlerin ekonomisine katkıları olan bir ürün olarak bu kentlerin tamamı etkilenmiştir. İllerimizdeki esnaflar bundan çok etkilenecek. Bu para yut diye verilmiyor, tut diye veriliyor. O parayı alıp kentin tamamıyla paylaşıyor. Maalesef bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır, belini bükmektir. Ben bütün fındık üreticilerini bu fiyatı kabul etmemeye, buna tepki vermeye, bu tepkilerini en üst düzeyde dile getirmeye davet ediyorum.”



Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindekiler, Gülyalı ilçesinde bir fındık bahçesini ziyaret etti. Beline sepet bağlayan Özel, üreticilerle birlikte fındık topladı. Üreticiler, Bu sırada üreticiler ürünün maliyetine ilişkin sorunları dile getirdi. Sonrasında ise Özel ve beraberindekiler hep birlikte fındık bahçesinde öğle yemeği yedi.

İHA