Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu grup toplantısı için kararını verdi!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel'in grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Emir'in açıklamasının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmama kararı aldığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis grubunda, mahkeme kararıyla başlayan yönetim krizinin ardından yükselen tansiyon yerini taktiksel bir bekleyişe bıraktı. Geçtiğimiz hafta Meclis kürsüsünün kontrolü üzerinden yaşanan sert güç gösterisi ve grup başkanvekillerinin disipline sevk edilmesinin ardından, tüm gözler bu hafta Meclis'te yapılacak grup toplantılarına çevrilmişti. Hem Özgür Özel cephesinden hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden karşılıklı "iptal" kararları geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Genel Merkezimizden, Meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Sayın Genel Başkanımız, (Özgür Özel) örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu Da Grup Toplantısı Yapmayacak

Özgür Özel cephesinin bu hamlesinin hemen ardından, mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de benzer bir sağduyu adımı atıldı. Geçen hafta kürsüyü kullanamayan Kılıçdaroğlu yönetiminin bu hafta nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, beklenen açıklama CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.

Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta TBMM Grup Toplantısı yapmayacağını duyurdu. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır" ifadelerini kullandı.