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Özgür Özel ''Yedek Parti''yi doğruladı: ''Ekim'de baskın seçim olursa hazır olacağız''

Özgür Özel ''Yedek Parti''yi doğruladı: ''Ekim'de baskın seçim olursa hazır olacağız''
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CHP'de yaşanan tartışmaların gölgesinde Özgür Özel, katıldığı canlı yayında 'yedek parti' iddialarını doğrulayan açıklamalarda bulundu. Ekim ayında olası bir baskın seçime ve Temmuz'daki teknik süreçlere hazırlandıklarını belirten Özel, "Her ihtimale karşı elimizde milletvekili listesi verecek hazır bir parti olacak" dedi.

Siyaset gündemini sarsan 'yedek parti' iddialarının hemen ardından Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında tartışmalara yön verecek kritik açıklamalarda bulundu.

Olası bir erken seçim senaryosuna ve arka planda yürütülen siyasi hazırlık süreçlerine dair detayları kamuoyuyla paylaşan Özel, Ekim ayında yaşanabilecek bir baskın seçime karşı "B planlarının" hazır olduğunu vurguladı. 

Erken Seçim ve 'Yedek Parti' Hazırlığının Detayları

Canlı yayında siyasi yol haritasına dair net mesajlar veren Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Ekim'de Baskın Seçim Senaryosu

Siyasi arenadaki hareketliliğe dikkat çeken Özel, "Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız" diyerek teşkilatların ve yönetimin teyakkuzda olduğunu belirtti. Ayrıca Temmuz ayına yönelik teknik hazırlıkların da aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Yedek Parti Formülü Doğrulandı

Kulislerde dolaşan ve daha önce de gündeme gelen "başka bir partiye geçiş" iddialarına açıklık getiren Özel, "Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız. Her ihtimale karşı elimizde hazır bir parti olacak. Milletvekili listesi verilecek partinin hazır olması lazım" sözleriyle, olası bir hukuki veya siyasi engele karşı 'yedek parti' stratejisinin devrede olduğunu resmen duyurdu.

Parti içi yönetim tartışmalarına da değinen Özel, son sözü delegelerin söyleyeceğinin altını çizerek, "Kurultay ne derse o olur. Kurultay kimi seçerse o yönetir" mesajını verdi ve demokratik parti içi süreçlere olan bağlılığını yineledi.

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Etiketler özgür özel yedek parti erken seçim baskın seçim CHP CHP kurultay siyaset erken seçim hazırlığı
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