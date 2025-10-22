Özgür Özel'den AK Parti'yi ayağa kaldıracak sözler: ''100 liralık yolsuzluk varsa 99'unu...''

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. ''Aziz İhsan Aktaş suç örgütü'' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin konuşan Özel, ''Akın Gürlek de biliyor, ben de biliyorum ki eğer Türkiye'de 100 liralık yolsuzluk varsa 99'unu AK Partili belediyeler, yöneticiler, siyasetçiler yapmaktadır.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyle ilgili konuştu.

Özel şunları söyledi:

"Uzun süredir beklenen iddianame çıktıktan sonra bugün, iddianamede adı geçen arkadaşlarımızın neredeyse tamamıyla görüştüm. Aynı zamanda Ekrem Başkanımız ve Aykut Erdoğdu ile görüştüm. Buradan özel haberle Ömer Çelik'e seslenmek istiyorum. Silivri'den en fazla söylenen söz şudur; 'İddianameyi bekliyoruz, yargılanmak için değil yargılamak için bekliyoruz' diyorduk. Bu iddianamenin içinde bugüne kadar atılan iftiraların ne kadar boş olacağını biliyorduk. Ömer Çelik ilk defa dün duymuş. 'Yassıada zihniyeti' diyor. Onun o demek olmadığını müsait bir zamanda dilinden anlayan biri ona anlatsın. Benim ona bir şey izah etme imkanım yok çünkü seçici geçirgen bir kulak zarı var kendisinin. İşine gelenleri duyuyor, işine gelmeyenleri duymuyor. Kendince öyle bir hale gelmiş ki Ömer Çelik, öyle perişan bir halde ki... Diyecek hiçbir şey bulamamış 1960 darbesinden CHP'yi sorumlu tutup hesabını da bizden soracak... Biz iddianame çıktığında da söyledik. O kadar atılan iftira tel tel dökülecek dedik, dökülmeye başladılar.

İddianamede hiçbir şey yok ama soruşturmanın gizliliği ilkesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nasıl ihlal edildiği ortada. İddianamede gizli bir şey yok. Zaten bunları sızdırıp algı operasyonu yapmaya çalışmışlardı. Yeni hiçbir şey yok ama çok net bir şey var iddianamede; 'Bu iftiranameyi imzalarsan çıkarsın' denilen kişilerin sözleri dışında bir şey yok. Rüşvetten bahsediliyor. 'Parayı verdim' diyen, 'Parayı aldım' diyen var mı? Bir yerden para bulunmuş mu? Yok. Bula bula bir tane lüks yat resmi var balayı için gidilmiş. Yatın patronu Rıza Akpolat'a 'Patron hoş geldin' demiş. Kanıt bu. Yatın sahibi 'Yat benim' diyor, Rıza 'Benim değil' diyor. Bir şeyler almak deyince yata bakıyorlar. Herhalde kişi kendinden bilir işi diyeceğim ama... 'Alsa alsa yat almıştır' diyor, 'Senin' diye ısrar ediyorlar. Bunun dışında bir şey yok. 'Parayı aldım' diyen yok, 'Verdim' diyen yok, ortada para yok; arkadaşlarımız rüşvet suçundan içeride. İtirafçılar 'Para alındı' diyorlarsa nereden aldıklarını ve kime verdikleri söylesinler. O iftirayı atanlar almış herhalde o parayı.

Günü gelince bu iftira atanların, itirafa zorlananların bir süre sonra teker teker 'Dışarı çıkmak için bunu yapmak zorunda kaldım' gibi sıralı beyanlarını çok yakında görmeye başlarız diye düşünüyorum.

CHP'de duranlar ihalelerden sorumlu tutulup içeri atılıyorlar. Ahmet Özer içeride tutuluyor, AKP'ye geçen Umut Yılmaz salınıyor. Zeydan Karalar tutuklu, 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan ve karar aşamasında AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu 6 yıl tutuksuz yargılanmış. Tam karar aşamasında AKP'ye katılmış. Tamamen kişiye göre hukukun uygulandığı korkunç bir sürecin içindeyiz. Asla suçlu kabul etmiyoruz. Ahmet Özer 4 yılla yargılanıyor. Ceza alsa yatacağı süre 6 ay 2 gün. 9 aydır içeride. Ceza alsa 3 ay alacağı olarak çıkacak dışarı. Arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz yargılanması lazım. Vicdanlı bir heyetin bu davaya baktığında yargılamayı tutuksuz yapmasını bekliyoruz.

Akın Gürlek de biliyor, ben de biliyorum ki eğer Türkiye'de 100 liralık yolsuzluk varsa 99'unu AK Partili belediyeler, yöneticiler, siyasetçiler yapmaktadır. Bunu adın gibi biliyorsun. Bizde bir yolsuzluk varsa ilk cezalandıranın ben olduğumu da biliyorsun. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeriye çünkü cumhurbaşkanı adayı olmasın Ekrem İmamoğlu istiyorsun. Suç örgütü yaptın, cevabını verdim. Ahtapot da diyemiyorsun. Şimdi perişan haldesiniz, kazmaya devam ediyorsunuz. İstediğiniz kadar kazıyın bizim altımızdan ülkeye hizmet etme niyeti olan cesur siyasetçiler çıkar. Ama gün gelecek kazımadığın yerler kazınacak, gün gelecek öyle kazınacak ki altından neler çıkacak..."

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Akın Gürlek, Erdoğan için 'Adama ahtapot dedirttik tek iddianame olacak' diyor. Savcılar ise 'Bunların hepsi tek iddianame olmaz, çelişkili, birbirini tutmayan bir sürü şey var' diyorlar. O yüzden 200 kişi daha çağırıp iddianame yazamamaya bahane arıyorlar. Yapılan işlerin tamamı yazılamayan iddianameye kılıf aramak içindir" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ'A YANIT

Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP’nin 39’uncu olağan kurultayı sürecindeki tüm seçimlerin iptali için mahkemeye başvurmasına ilişkin, "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Beyhude uğraşıyorlar. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir fitil fitil burunlarından gelir. Gün gelir bizim de dava açacağımız, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba 'Niye mikropluk yapıyorsun' diye sorulmaz..." değerlendirmesinde bulundu.