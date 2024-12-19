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Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması: ''21 bin lirayı kabul ettirmeye çalışıyorlardı''

Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması: ''21 bin lirayı kabul ettirmeye çalışıyorlardı''
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili olarak ''Kamuoyuna 21 bin lira asgari ücreti kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Biz cesaretle çıktık ve bunu haykırdık: Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Metal-İş Sendikası'nın eylemine destek ziyaretinde bulundu. 

Özel yaptığı konuşmada 2025 asgari ücretinin belirlenmesi konusuna ilişkin ''Bugün Türkiye asgari ücreti konuşuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. Yine bir ücret çıkmadı. Biz CHP olarak kamuoyunun da kabul edebileceği bir asgari ücreti çok erkenden telaffuz ettik. Kamuoyuna 21 bin lira asgari ücreti kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Biz cesaretle çıktık ve bunu haykırdık: Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz'' ifadelerini kullandı.  

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar liderlik etti. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu da yer aldı. Üçüncü toplantıda da rakam konuşulmadı. Bunun üzerine işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı.

Rakamı açıklamak için Türk-İş Başkanı Atalay kameraların karşısına geçti. Atalay, asgari ücret talebinin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı. 

TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladıTÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladıÇalışma Hayatı

 

Etiketler CHP özgür özel asgari ücret
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