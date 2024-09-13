Özgür Özel'den Ayşenur Ezgi için Deniz Gezmiş benzetmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi E. için Ayşenur bu çağın Deniz Gezmiş'idir. Sosyal demokrattır, sosyalist çizgidedir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aktivist Ayşenur Ezgi E.'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilmesine ilişkin, "Hepimize düşen amasız, fakatsız olarak İsrail'in mezalimini, yaptığı devlet terörünü bir kez daha kınamaktır." dedi.

E. için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törene katılan Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"AYŞENUR BU ÇAĞIN DENİZ GEZMİŞ'İDİR"

Ayşenur Ezgi E.'nin Filistin davasının arkasında olduğunu belirten Özel, "Ayşenur bugünün, bu çağın Deniz Gezmiş'idir, sol sosyalist görüşte birisidir ve bütün solcular gibi, bütün sosyal demokratlar gibi yürekten Filistin davasının arkasındadır." diye konuştu.

Filistin davasının bütün Türkiye'nin davası olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"1970'lerde Bülent Ecevit'in Yaser Arafat ile oluşturduğu çizgi, nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak benim çizgimi, onun Arafat'la kurduğu ilişki benim Mahmud Abbas ile kurduğum ilişkiyi belirliyorsa, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tutum da Türkiye'deki ve tüm dünyadaki solcu öğrencileri, sosyalist öğrencileri etkilemektedir, onların tutumunu belirlemektedir.

"FİLİSTİN DAVASI SOLUN DAVASIDIR"

Filistin davası bütün Türkiye'nin davasıdır ama bilhassa solun davasıdır. 1970'lerde nasıl bir başımıza Filistin'in arkasında durduysak bugün de her türlü hamasetten, her türlü iç siyasete alet etme çabalarından ve Filistin davasını sanki bir sağ siyasi görüşün davası gibi göstermeye çalışanların tüm tutumlarının halefinde Filistin tüm solcuların, sosyal demokratların tam burasındadır. Bunu biraz önce naaşını karşıladığımız evladımız hayatını ödeyerek göstermiştir. "

İsrail'in Filistin'e saldırılarını misilleme olarak başlatıp soykırıma giriştiğini söyleyen Özel, "Hepimize düşen amasız, fakatsız olarak İsrail'in mezalimini, yaptığı devlet terörünü bir kez daha kınamaktır. Hamas'ın kasım ayının başlarında, daha bir senesi olmadı, gece yarısı yaptığı saldırılara misilleme diye başlayıp, bunu kendince bir fırsata çevirip, bir yandan meşru müdafaa hakkını kullanıyorum diye gösterip bir yandan soykırıma girişen İsrail devleti, bunun tarih önünde hesabını çok zor verecektir." diye konuştu.

"BİR KEZ DAHA 'İSRAİL'İ DURDURUN' DİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Şimdi İsrail devletini yönetenlerin yaptıklarını kimse bütün Yahudilere sırtına yüklemiyor ama buradan bir kez daha söylüyoruz ki, tarihsel bir mağduriyet ve haklılığı olan Yahudilerin bu duruma düşürülmesi, Netanyahu'nun bunu tüm Yahudilere yapması, ne Yahudilere ne Müslümanlara ne dünyadaki hiçbir insana zerre kadar faydası olmayan bir iştir. Dünya barışını tehdit etmektedir. İnsani ahlak zeminini ortadan kaldırmaktadır. Maalesef pek çok ülke Rusya'nın Ukrayna'ya yaptıklarına karşı fevkalade titiz, fevkalade katı, fevkalade korumacıyken, İsrail'in Filistin'e yaptığına sıra gelince, yutkuna yutkuna konuşmakta, kelimeleri yumuşata yumuşata kullanmakta, cümleleri son derece esnek kurmaktadır, bu ikiyüzlülüğe isyan ediyoruz. Biz hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden sol sosyal demokrat bir parti ve geleceğin iktidar namzedi parti olarak, dostumuza, düşmanımıza doğru tarafta durun, Filistin'in yanında olun ve İsrail'i durdurun diyoruz bir kez daha."