Özgür Özel'den ''Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?'' sorusuna net yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Özel, ''Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok ama CHP’nin adayı Erdoğan’ın yenecek güçte olacaktır'' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes gazetesinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacağı iddialarına yanıt veren Özel, aday olma gibi bir niyeti olmadığını dile getirdi. 

"Adayımız Ekrem İmamoğlu"

Özel, ''Ben Erdoğan’ın karşısındayım zaten. O AK Parti’nin, ikinci partinin Ben birinci partinin genel başkanıyım. Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu. Erdoğan’ın adayını duymak isterim. Zaten Erdoğan’la karşı karşıyayız. Seçimde yarışacağız. Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Erdoğan ilan etsin. Benimki şu anda bu kadar büyük bir haksızlık yapılmasına rağmen adayımız Ekrem İmamoğlu. Adayımın diplomasını bırakırsa adayım hazır benim. Yok, diploma üzerinden engellemeye çalışırsa, CHP adayını en katılımcı bir şekilde belirler. Onu yenecek bir aday belirleriz. Benim şu anda Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok ama CHP’nin adayı Erdoğan’ın yenecek güçte olacaktır.'' diye konuştu.

İmamoğlu aday olamazsa...

CHP lideri, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkan adayı olamaması durumunda CHP'nin B planının ne olacağına dair soruya şu yanıtı verdi: "Cezaevi İmamoğlu’nun adaylığına bir engel teşkil etmiyor. Diploma davasında yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa İmamoğlu’nun adaylığını nasıl engelleyecekler? Yargı sürecinden her ne kadar hakimler değiştirirse de bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var, o konuda elimizden geldiği kadar yargı süreçlerini de dikkatli takip ediyoruz. YÖK’ten istenen belgeler, bilgiler ve taleplerin toplamına verilebilecek cevaplar düşünüldüğünde Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını 2026’da yapılacak bir seçimde ben çok uzak ihtimal görmüyorum. Çünkü şu anda daha bir siyaset yasağı almış durumda değil."

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Bir üniversitenin boyanması, ring seferlerinin düzenlenmesi için kurulmuş yetkisiz bir kurulunun yaptığı iptalle 15,5 milyon kişinin aday gösterdiği birine mani olmak başka bir maliyet yaratır Erdoğan’a, onu o düşünecek. Ekrem İmamoğlu’nu öyle kısıtlayıp da İstanbul Üniversitesi’nin yönetim kurulu kararıyla kısıtlayıp da seçim kazanmaya kalkarsa İmamoğlu’nun mağduriyetini de ortadan kaldıracak adeta bir referanduma dönüşen bir seçim atmosferini göze alabileceğini düşünmüyorum Erdoğan’ın. Aday bulunur. CHP’nin en doğru adayı kimse onu aday gösterir, seçimi kazanır, diplomayı iade eder, hep birlikte Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir iktidarı kurarız.”

