Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: 7 Haziran sonrası düğmeye bastılar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

7 Haziran seçimlerini hatırlatan Özel, ''Seçim sonrası düğmeye bastılar'' ifadelerini kullandı.

"7 HAZİRAN’DAN ÖNCE SADECE BİR TERÖR FAALİYETİ VAR"

Özel şöyle konuştu: ''Cumhurbaşkanı dün dedi ki ‘ülkemizin üzerine belirsizlik karabulutları çöktürülmeye çalışıldığı, Terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı 7 Haziran seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor’ dedi. Duyan da 7 Haziran seçimlerine terörün gölgesinde gidildi, sandıkların başında da terör örgütleri durdu ve bu sonuç çıktı sanacak. 7 Haziran’dan önce yaşanan tek terör faaliyeti seçimlerden iki gün önce Diyarbakır’daki bir mitingde patlayan bir bomba ve ölen 5 kişidir. Ondan önce Türkiye’de seçim güvenliğini tehdit edecek hiçbir şey yoktur. 7 Haziran’a CHP’nin diğer 2 muhalefet partisi tarafından da takip edilen, adeta örnek alınan vaatleri ve seçim beyannamesi damga vurmuştur.

7 Haziran’a giderken CHP ‘Taşerona kadro’ dedi. Bugün kadroya kavuşmuş bütün taşeron işçilere hatırlatmak lazım. CHP o seçimde emekliye 2 maaş ikramiye dedi. Veremezsiniz diyenler 1 Kasım’da biz de vereceğiz dedi. CHP 900 TL’lik asgari ücretin 1500 lira olmasını söyledi. Tayyip Erdoğan yapamazsınız deyip Kasım’da ben de yapacağım demişti. CHP çiftçiye 1,5 liraya mazot dedi.''

''BAHÇELİ'NİN DÜĞMESİNE BASTILAR''

Özel, ''Terörün olmadığı, bombaların patlamadığı ve bu gidişatın AKP’yi götürdüğünün görüldüğü bir seçimdi. Ak Parti çoğunluğu kaybetti. Hangi güçlerse düğmeye bastılar. Devlet Bahçeli’nin düğmesine… O güne kadar sert muhalefet partisi MHP ve lideri Bahçeli, seçimden başarılı çıkıp 80 milletvekiliyle geldi, AK Parti çoğunluğu kaybetti. AK Parti’yi indirmek en önemli vatan göreviydi ama indirmeyeceğim dedi'' diye konuştu.

Özel ayrıca açıklamasında ''Koalisyon kuralım, kurmayacağım dedi. Sen kur destekleyelim dedik istemem dedi. Tek başına azınlık hükümeti kur sen başbakan ol destekleyelim dedik istemem dedi. Seçimleri tekrar edelim Erdoğan geri gelsin dedi. 7 Haziran 1 Kasım arası her gün bir yerde bir bomba patladı. Tüm terör örgütleri harekete geçti. AK Parti ölçtürüyoruz, oylarımız yükseliyor dedi. 80 vekille gelmiş MHP 40’a düştü AK Parti ülkenin başına yeniden üşüştü'' ifadelerine yer verdi.