Özgür Özel'den Erdoğan'a ''Fetret Devri'' yanıtı: ''Hodri meydan!''

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İstanbul'un bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil'' sözlerine yanıt veren Özel, ''Gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Sadece İstanbul değil her yerde yenileyelim. Kendine güveniyorsa hodri meydan!'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. 

İmamoğlu ile görüştükten sonra kameraların karşısına geçen Özgür Özel, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye iftira atılması yönünde müteahhitlere baskı uygulandığını söyledi. 

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hakan'ı kumpasla içeri alıp Gaziosmanpaşa'ya bir vekil seçmişlerdi, o vekil oradan gitmesin diye o vekil Gaziosmanpaşa Belediyesine müteahhitleri çağırıyor, Hakan hakkında savcılığa gidin bir şey söyleyin, Hakan çıkmasın, 'Hakan'a iftira atmazsanız alacaklarınızı ödemem' diyen bir rezaletle karşı karşıyayız.

Haberleri yoksa derhal oradaki Belediye Başkan Vekilini ve oradaki yöneticileri çağırdıkları müteahhitler üzerinden, hazır Belediyenin de kayıtlarını alsınlar, çağırılan müteahhitlerin ifadelerini alsınlar, çıkması gerekeni çıkarıp (Hakan Bahçetepe), girmesi gerekeni içeri soksunlar.

Erdoğan'a ''Fetret Devri'' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un bir kez daha Fetret Devri yaşamasına razı olmadıklarına" ilişkin sözleri yanıt veren Özel, ''İstanbul'u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Seçimlerde demokrasi tokadını yediler. Ekrem Başkan'ı türlü iftiralarla alıp buraya (Silivri) koydular. Gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Sadece İstanbul değil her yerde yenileyelim. Kendine güveniyorsa hodri meydan!" dedi.

